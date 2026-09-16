Tổng công tố Ukraine bị cách chức giữa bê bối tham nhũng

ANTD.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã quyết định cách chức Tổng công tố Ruslan Kravchenko sau khi quan chức này bị cáo buộc liên quan đến một vụ tham nhũng đang được điều tra.

Ruslan Kravchenko bị cáo buộc nhận hối lộ, nhưng ông phủ nhận những cáo buộc này

Quyết định được công bố trong sắc lệnh của chính phủ Ukraine. Ngay sau đó, ông Kravchenko bác bỏ các cáo buộc và cho biết đang ở ngoài lãnh thổ Ukraine.

Trên mạng xã hội Telegram, ông Kravchenko tuyên bố đã khởi động các thủ tục pháp lý nhằm vào người đứng đầu Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU), cáo buộc cơ quan này làm sai lệch tài liệu chính thức.

Trước đó, các điều tra viên của NABU đã khám xét văn phòng Tổng công tố và cho biết phát hiện một mạng lưới nhận tiền để bảo kê các trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động bất hợp pháp.

Theo cơ quan điều tra, số tiền thu được đã được sử dụng để mua bất động sản, đồ trang sức và nhiều tài sản có giá trị khác.

Theo đánh giá của Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (GI-TOC), các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Ukraine hiện sử dụng khoảng 60.000 lao động và có thể tạo ra doanh thu lên tới 1 tỷ USD mỗi tháng.

Tổng thống Zelensky khẳng định trong trường hợp này "chỉ có một lựa chọn là cách chức tổng công tố", đồng thời kêu gọi Quốc hội nhanh chóng hoàn tất các thủ tục liên quan.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu của Ukraine. Tham nhũng từ lâu được xem là thách thức lớn đối với quốc gia Đông Âu này và nhiều vụ bê bối bị phanh phui kể từ khi xung đột với Nga bùng phát năm 2022.

Năm 2025, Tổng thống Zelensky từng đề xuất đặt NABU dưới sự kiểm soát của Văn phòng Tổng công tố, song kế hoạch này sau đó phải rút lại trước phản ứng của dư luận trong nước và những quan ngại từ các đối tác phương Tây.