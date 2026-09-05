Khói mù từ cháy rừng ở Indonesia lan rộng khắp Đông Nam Á

ANTD.VN - Khói độc từ các đám cháy rừng và đất than bùn tại Indonesia đang lan sang Malaysia, Singapore và Philippines, khiến chất lượng không khí nhiều nơi xuống mức nguy hiểm, hàng nghìn trường học phải đóng cửa và hàng triệu người đối mặt nguy cơ mắc bệnh hô hấp.

Khói mù từ các vụ cháy rừng ở Indonesia bao phủ khu dân cư ở Kuching, bang Sarawak trên đảo Borneo ngày 5-9-2026

Các đám cháy tập trung chủ yếu trên đảo Sumatra và phần lãnh thổ Indonesia thuộc đảo Borneo, nơi có diện tích lớn rừng nhiệt đới và đất than bùn.

Trung tâm Dịch vụ giám sát khí quyển Copernicus cho biết lượng khí thải carbon phát sinh từ các vụ cháy tại Indonesia tăng mạnh kể từ cuối tháng 7.

Chỉ trong giai đoạn từ ngày 28-8 đến 3-9, các đám cháy đã thải hơn 23 triệu tấn carbon, cao hơn mức 20,7 triệu tấn ghi nhận trong cùng khoảng thời gian của năm 2015, thời điểm Indonesia trải qua một trong những cuộc khủng hoảng khói mù nghiêm trọng nhất lịch sử.

Các vụ cháy rừng ở Indonesia ngày càng trầm trọng, tạo lớp khói độc hại bao phủ khu vực

Khi các vụ cháy rừng ngày càng trầm trọng ở nhiều khu vực rộng lớn của Indonesia, một lớp khói độc hại đang bao phủ khu vực này.

Khói từ các đám cháy chứa bụi mịn PM2.5 cùng nhiều chất độc hại có khả năng xâm nhập sâu vào phổi và hệ tuần hoàn. Việc tiếp xúc kéo dài có thể gây ho, khó thở, kích ứng mắt, đau họng, làm nặng thêm bệnh hen suyễn, bệnh phổi và tim mạch. Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền là những nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất.

Nhiều quốc gia trên khắp Đông Nam Á đang báo cáo mức độ ô nhiễm không khí mức nguy hại

Tại Indonesia, hơn 5 triệu người trên các đảo Borneo và Sumatra đang trực tiếp đối mặt với nguy cơ sức khỏe do khói mù. Trong tháng 7 và tháng 8, cơ quan y tế nước này ghi nhận hơn 50.000 trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp cấp liên quan ô nhiễm không khí.

Hoạt động giáo dục cũng bị gián đoạn nghiêm trọng. Hơn 1,4 triệu học sinh Indonesia phải chuyển sang học trực tuyến do nhiều trường học đóng cửa.

Tại Tây và Trung Kalimantan, chất lượng không khí giảm xuống mức không tốt cho sức khỏe hoặc nguy hiểm, trong khi tầm nhìn tại một số nơi chỉ còn dưới 1km.

Khói bụi do cháy rừng ở Indonesia lan sang nhiều nước Đông Nam Á

Indonesia đã triển khai hơn 14.000 nhân viên chữa cháy tại tỉnh Tây Kalimantan, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Khủng hoảng đã vượt ra ngoài biên giới Indonesia. Tại Malaysia, chính quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực Serian thuộc bang Sarawak sau khi chỉ số ô nhiễm không khí vượt ngưỡng 500, được xếp vào mức nguy hiểm.

647 trường học tại khu vực này phải đóng cửa, cùng nhiều cơ quan, công trường, đồn điền và mỏ đá; chỉ các dịch vụ thiết yếu được tiếp tục hoạt động.

Nhà chức trách Malaysia triển khai hoạt động tạo mưa nhân tạo và khuyến cáo người dân giảm tối đa thời gian ở ngoài trời, tránh vận động mạnh và sử dụng khẩu trang phù hợp.

Bộ Y tế Malaysia trước đó cho biết số ca hen suyễn tăng 259% và số trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp trên tăng 124% chỉ trong một tuần tại các khu vực chịu ảnh hưởng.

Khói bụi từ Indonesia ảnh hưởng tới Singapore, Malaysia, Philippines

Tại Singapore, chỉ số chất lượng không khí ở khu vực trung tâm đã tăng lên mức không tốt cho sức khỏe ngày 4-9. Người dân được khuyến cáo theo dõi thông tin chính thức, hạn chế các hoạt động kéo dài ngoài trời, đặc biệt khi nồng độ bụi mịn tiếp tục tăng.

Philippines cũng ghi nhận chất lượng không khí từ “rất không tốt” đến “nguy hại nghiêm trọng” tại nhiều khu vực.

Một số trường học ở vùng đô thị Manila và các tỉnh phải tạm dừng học trực tiếp, trong khi giới chức khuyến cáo người dân ở trong nhà và đeo khẩu trang khi bắt buộc phải ra ngoài.

Các chuyên gia cảnh báo khói mù có thể tiếp tục di chuyển theo hướng gió và ảnh hưởng đến các quốc gia Đông Nam Á trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần.

Mức độ ô nhiễm tại từng khu vực phụ thuộc vào vị trí các đám cháy, lượng mưa, tốc độ gió và khả năng Indonesia kiểm soát những ổ cháy than bùn.