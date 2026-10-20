Thủ tướng: Cơ chế thiếu hấp dẫn khó thu hút đầu tư vào điện lực, ưu đãi quá lớn thì giá điện tăng

ANTD.VN - Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, các dự án điện lực thường có quy mô vốn rất lớn, nếu các điều kiện đầu tư không đủ hấp dẫn thì khó huy động vốn, song nếu cơ chế ưu đãi quá lớn thì làm tăng giá điện…

Chiều 20-10, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực...

Tại tổ 3, phát biểu thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (ĐBQH đoàn thành phố Hải Phòng) dành nhiều thời gian để nói về việc sửa đổi Luật Điện lực lần này.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, nhiều luật quan trọng như Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu đã và đang được sửa đổi, bổ sung, trong đó có nhiều quy định liên quan trực tiếp đến lĩnh vực điện lực. Vì vậy, mặc dù Luật Điện lực mới được sửa đổi, song việc tiếp tục hoàn thiện Luật là cần thiết nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Mặt khác, Việt Nam đã xác lập mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, dựa trên những động lực mới. Để thực hiện mục tiêu này, nhu cầu sử dụng điện của nền kinh tế sẽ tăng rất lớn, nhất là khi Việt Nam đẩy mạnh phát triển công nghệ cao, thu hút đầu tư nước ngoài và xây dựng các trung tâm dữ liệu…

Do đó, việc sửa đổi Luật Điện lực phải tạo cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực đầu tư, phát triển đồng bộ các nguồn điện và hệ thống truyền tải, đáp ứng yêu cầu phát triển trong dài hạn.

Đi sâu vào một số nội dung tại Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Thủ tướng Chính phủ cho biết, các dự án điện lực thường có quy mô vốn rất lớn, thời gian đầu tư và thu hồi vốn kéo dài. Nhà đầu tư phải huy động nguồn lực từ nhiều nguồn, trong đó có các ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế, nên đặc biệt quan tâm đến tính ổn định của chính sách và khả năng kiểm soát rủi ro.

Do vậy, phải tìm được điểm cân bằng giữa lợi ích của các nhà đầu tư với lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhân dân.

“Nếu các điều kiện đầu tư không đủ hấp dẫn, rủi ro quá lớn thì chúng ta không thể huy động được nguồn vốn rất lớn từ khu vực tư nhân và các nhà đầu tư nước ngoài để phát triển ngành điện. Ngược lại, nếu cơ chế ưu đãi quá lớn, làm tăng giá điện và chi phí sản xuất, kinh doanh thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và sức cạnh tranh của nền kinh tế” - Thủ tướng nói.

Từ thực tiễn đó, Thủ tướng cho rằng, việc hoàn thiện pháp luật phải gắn với xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, rõ ràng và có tính dự báo, để nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn thực hiện các dự án dài hạn. Quan trọng nhất là vừa bảo đảm được lợi ích quốc gia, vừa huy động được các nhà đầu tư.

Về cơ cấu nguồn điện, Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh dư địa phát triển thủy điện không còn nhiều, Việt Nam cần tập trung phát triển điện khí trong nước, điện khí LNG nhập khẩu, điện gió, điện mặt trời và các nguồn năng lượng mới. Tuy nhiên, cơ cấu các nguồn điện phải được tính toán hợp lý.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Điện lực cần được thực hiện đồng bộ với các luật có liên quan, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, giảm thời gian và chi phí thực hiện dự án, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.