Thủ tướng Lê Minh Hưng: Mục tiêu quan trọng là phải quản lý, điều tiết được giá nhà đất, nhất là nhà ở xã hội

ANTD.VN -Phát biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) sáng nay, 19/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, mục tiêu xuyên suốt trong quản lý thị trường bất động sản là phải kiểm soát được giá nhà, nhất là nhà ở xã hội.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, có 4 nhóm vấn đề trong dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) cần tiếp tục được xem xét kỹ lưỡng, gồm: phạm vi áp dụng và lựa chọn tổ chức đấu giá; việc tham dự đấu giá, trả giá và tiền đặt trước; đấu giá trực tuyến và bước giá; hủy kết quả đấu giá và bảo vệ quyền lợi của người mua ngay tình. Đây là những nội dung quan trọng cần phải được rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Về mối quan hệ giữa pháp luật về đấu giá và pháp luật đất đai, Thủ tướng nêu rõ, với tài sản là quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục đấu giá có mối quan hệ chặt chẽ với các quy định về quản lý đất đai.

Trong khi đó, pháp luật đất đai đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước đối với giá đất. Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phải gắn với cơ chế xác định, quyết định giá đất theo quy định của pháp luật đất đai, trong đó có trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho ý kiến tại buổi thảo luận tổ

“Các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục cụ thể hóa những quy định này, song điều quan trọng nhất là phải đạt được mục tiêu cuối cùng: Nhà nước phải quản lý, điều tiết được giá đất và thị trường bất động sản. Đặc biệt, mục tiêu xuyên suốt trong quản lý thị trường bất động sản là phải kiểm soát được giá nhà, nhất là nhà ở dành cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Đối với những phân khúc này, chúng ta phải quản lý giá thật chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, bất hợp lý.

Có quản lý, điều tiết được thị trường thì các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp…mới có khả năng tiếp cận nhà ở, thông qua việc mua nhà ở xã hội hoặc thuê nhà dài hạn. Đây là vấn đề hết sức quan trọng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất cho nhà đầu tư, các trình tự, thủ tục và cơ chế, chính sách liên quan phải được thực hiện đồng bộ với Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ

Quan điểm của Bộ Chính trị, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ là phải điều tiết, kiểm soát được giá đối với phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, người lao động có khả năng tiếp cận nhà ở.

Với phân khúc bất động sản cao cấp, dành cho những người có điều kiện kinh tế, việc phát triển có thể căn cứ vào yêu cầu và nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải kiểm soát được giá nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Để thực hiện mục tiêu này, quá trình đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất cho nhà đầu tư phải gắn với các cơ chế, chính sách và trình tự, thủ tục được quy định trong các luật liên quan.

Từ phân tích trên, Thủ tướng đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đấu thầu.

Thủ tướng cho rằng, theo quy định của pháp luật đất đai, có những trường hợp phải thực hiện đấu giá, có trường hợp phải thực hiện đấu thầu. Vì vậy, trình tự, thủ tục theo pháp luật về đấu giá và đấu thầu phải được rà soát, đối chiếu kỹ lưỡng, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và khả thi.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, có thể vẫn còn những quy định chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với pháp luật chuyên ngành. Do đó, các đại biểu Quốc hội cần tiếp tục tham gia ý kiến để hoàn thiện các quy định, bảo đảm có thể triển khai hiệu quả trên thực tế…