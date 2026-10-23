Thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam đón thêm thương hiệu nội địa WiN ON

ANTD.VN - Ngày 22/10, 6 cửa hàng tiện lợi WiN ON đầu tiên đã đi vào hoạt động thí điểm tại Hà Nội và TP.HCM, mang đến lựa chọn mới cho người trẻ có nhu cầu ăn uống, mua sắm nhanh và tìm kiếm một điểm dừng chân giữa nhịp sống đô thị.

Cửa hàng WiN ON tại phố Tràng Thi (Hà Nội) với tông cam chủ đạo, cửa kính lớn và ghế băng dài

Thêm mảnh ghép bán lẻ phục vụ nhu cầu tiêu dùng tức thời

Ngày 22/10, WinCommerce, công ty thành viên của Tập đoàn Masan, chính thức đưa vào hoạt động 6 cửa hàng tiện lợi WiN ON đầu tiên tại Hà Nội và TP.HCM. Đây là bước đi mới của doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ nhằm mở rộng khả năng phục vụ người tiêu dùng, đặc biệt ở những nhu cầu ăn uống và mua sắm tức thời của giới trẻ Việt Nam.

Việt Nam đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, với thế hệ người tiêu dùng trẻ tại các đô thị ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình những xu hướng tiêu dùng và phong cách sống mới. Thời gian ngày càng trở nên quý giá, kéo theo nhu cầu về nơi đáp ứng nhu cầu “ăn nhanh – mua ngay – tiện lợi mọi lúc”, từ nhu yếu phẩm, bữa ăn chế biến sẵn nhưng vẫn ngon miệng, nóng sốt, đảm bảo an toàn thực phẩm, dịch vụ số và sự tiện lợi 24/7. Tại nhiều thị trường phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan, cửa hàng tiện lợi đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống đô thị. Không chỉ bán hàng tiêu dùng thiết yếu, các cửa hàng còn đáp ứng nhu cầu ăn uống, nghỉ chân và sử dụng những dịch vụ thường nhật, với thời gian hoạt động linh hoạt và khả năng phục vụ nhanh chóng.

Tại Việt Nam, phân khúc CVS đã hình thành và phát triển với sự hiện diện của nhiều thương hiệu quốc tế. Tuy nhiên, so với các thị trường phát triển trong khu vực, mô hình cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam vẫn được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng, đặc biệt khi người tiêu dùng trẻ tại đô thị ngày càng quan tâm đến trải nghiệm ăn uống, mua sắm thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

Thực đơn phong phú, hấp dẫn tại WiN ON

Khác biệt từ khẩu vị Việt và nền tảng hệ sinh thái Masan

Trong một thị trường đã có sự hiện diện của nhiều chuỗi quốc tế, WiN ON lựa chọn hướng phát triển một thương hiệu cửa hàng tiện lợi của người Việt, phục vụ người Việt, với trọng tâm là sự am hiểu khẩu vị, thói quen và nhịp sống của khách hàng nội địa.

Điểm nhấn của mô hình nằm ở danh mục đồ ăn, thức uống chế biến sẵn (Ready-to-Eat), kết hợp những món ăn Á – Âu được giới trẻ yêu thích với các hương vị quen thuộc của ẩm thực đường phố Việt Nam.

Tại WiN ON, khách hàng có thể lựa chọn bánh mì chả cá, cơm tấm, bún mọc, cơm nắm bò sốt vang cùng các loại thức uống gần gũi như trà tắc, nước ép rau má, trà sen kem muối ở miền Nam hay trà sen cốm non ở miền Bắc. Việc đưa những món ăn quen thuộc vào mô hình cửa hàng tiện lợi hiện đại hướng đến đáp ứng nhu cầu về những bữa ăn nhanh chóng, ngon miệng và an tâm về chất lượng.

Không chỉ tập trung vào sản phẩm, WiN ON còn chú trọng xây dựng không gian trải nghiệm. Thương hiệu hướng tới trở thành điểm dừng chân quen thuộc, nơi khách hàng có thể mua sắm, ăn uống, gặp gỡ bạn bè và nạp lại năng lượng giữa nhịp sống đô thị.

Lấy cảm hứng từ phố phường và những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, không gian cửa hàng được phát triển với sự tư vấn của Malherbe – công ty thiết kế đến từ Pháp, từng hợp tác với các thương hiệu danh tiếng như Dior và Louis Vuitton. Sự kết hợp giữa phong cách thiết kế hiện đại và những chất liệu văn hóa bản địa tạo nên không gian trẻ trung, sống động nhưng vẫn gần gũi với người Việt.

Tuy nhiên, theo định hướng của WinCommerce, khác biệt dài hạn của WiN ON không chỉ nằm ở những sản phẩm hay trải nghiệm có thể quan sát trực tiếp tại cửa hàng, mà còn đến từ nền tảng vận hành phía sau.

Đó là dữ liệu và sự am hiểu người tiêu dùng, năng lực chuỗi cung ứng, kinh nghiệm vận hành mạng lưới bán lẻ quy mô lớn cùng hệ sinh thái thương hiệu tiêu dùng mà Masan đã xây dựng trong nhiều năm. Những năng lực này tạo nền tảng để WiN ON phát triển danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu, tối ưu vận hành và hướng tới chất lượng tốt với mức giá có thể sử dụng thường xuyên.

Bên cạnh đó, đội ngũ phát triển WiN ON kết hợp kinh nghiệm của những nhân sự am hiểu ngành bán lẻ với sức sáng tạo của lực lượng lao động trẻ, nhạy bén với các xu hướng tiêu dùng mới. WinCommerce cũng định hướng tiếp tục thu hút nhân tài trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ ăn uống và công nghệ để hoàn thiện mô hình.

Thử nghiệm có kiểm soát, đặt hiệu quả trước tốc độ mở rộng

Dù nhìn nhận tiềm năng dài hạn của thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam, WinCommerce lựa chọn cách tiếp cận thận trọng trong giai đoạn đầu phát triển WiN ON. Các cửa hàng WiN ON được triển khai ở quy mô thí điểm, rất nhỏ so với mạng lưới bán lẻ hiện hữu của WinCommerce. Đây là lựa chọn có chủ đích, nhằm kiểm nghiệm mức độ phù hợp của mô hình trước khi đưa ra các quyết định đầu tư và mở rộng tiếp theo.

Trong giai đoạn này, doanh nghiệp tập trung lắng nghe phản hồi của khách hàng, theo dõi nhu cầu thực tế và đánh giá hiệu quả vận hành tại từng cửa hàng. Từ danh mục sản phẩm, chất lượng bữa ăn, trải nghiệm mua sắm đến hiệu quả kinh tế của điểm bán, các yếu tố đều cần được kiểm chứng trên cơ sở dữ liệu thực tế. Việc triển khai WiN ON ở quy mô giới hạn cũng cho phép WinCommerce kiểm soát nguồn lực đầu tư, nhất quán với định hướng tăng trưởng có lợi nhuận và kỷ luật phân bổ vốn mà doanh nghiệp đang theo đuổi.