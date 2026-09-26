Thái Lan thắng đậm trước khi gặp ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - ĐT Thái Lan khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan, chiều 26-9. Màn trình diễn áp đảo giúp "Voi chiến" tạo đà thuận lợi trước cuộc đối đầu ĐT Việt Nam ngày 29-9.

Ở trận mở màn bảng B, Thái Lan nhanh chóng thể hiện sự vượt trội ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng xứ Chùa vàng chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành Pakistan, khi đối thủ này cho thấy họ quá yếu.

Sau nhiều phút gây sức ép, Thái Lan cuối cùng cũng tìm được bàn mở tỉ số ở phút 31. Jude Soonsup-Bell có pha đánh đầu khiến thủ môn Pakistan phải trổ tài cứu thua. Tuy nhiên, bóng bật ra đúng vị trí của Teerasak Poeiphimai và tiền đạo này nhanh chóng đá bồi, đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước.

Thái Lan dễ dàng áp đảo Pakistan (Ảnh: Changsuek)

Đến phút 41, Thái Lan có bàn thắng thứ hai. Jude Soonsup-Bell tiếp tục để lại dấu ấn bằng pha dứt điểm quyết đoán, giúp "Voi chiến" bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-0.

Sang hiệp 2, cục diện không có nhiều thay đổi. Thái Lan vẫn là đội kiểm soát thế trận và chủ động tìm kiếm thêm bàn thắng, trong khi Pakistan gần như chỉ có thể tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự.

Phút 63, Teerasak tiếp tục ghi dấu ấn. Tiền đạo này thoát xuống và tung cú dứt điểm từ góc rất hẹp. Bóng chạm chân một cầu thủ Pakistan rồi đổi hướng, khiến thủ môn đối phương không thể cản phá.

Cú đúp giúp Teerasak tiếp tục trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với hàng thủ Pakistan. Thái Lan cũng duy trì sức ép để tìm kiếm bàn thắng thứ tư.

Đến phút 83, Teerasak hoàn tất ngày thi đấu đáng nhớ. Sau khi có cơ hội trong vòng cấm, tiền đạo Thái Lan xử lý nhanh và dứt điểm thành công, nâng tỉ số lên 4-0 đồng thời hoàn tất cú hat-trick.

Chung cuộc, Thái Lan giành chiến thắng 4-0 trước Pakistan. Ba điểm cùng màn trình diễn thuyết phục giúp "Voi chiến" có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Sau trận thắng Pakistan, sự chú ý của Thái Lan sẽ chuyển sang cuộc đối đầu ĐT Việt Nam ngày 29-9, trận đấu được coi như quyết định tấm vé chung kết của bảng B.