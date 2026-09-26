FIFA phản bác thông tin tổ chức FIFA ASEAN Cup 2 năm/lần

ANTD.VN - Tổng thư ký Mattias Grafstrom tiết lộ FIFA sẽ xem xét khả năng tổ chức FIFA ASEAN Cup kế tiếp sau đây ít nhất 4 năm, chính thức bác bỏ thông tin sẽ tổ chức giải với mật độ 2 năm/lần như ASEAN Cup.

FIFA ASEAN Cup 2026 vừa khởi tranh với sự tham dự của 14 đội bóng, bao gồm 3 khách mời Bangladesh, Pakistan, Hong Kong (TQ) cùng 11 đội trong khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, những tín hiệu thiếu tích cực ngay trong lần tổ chức FIFA ASEAN Cup khiến cộng đồng người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đặt dấu hỏi về tính bền vững của giải đấu.

Tương lai của FIFA ASEAN Cup bị đặt dấu hỏi sau những tín hiệu kém tích cực ở mùa giải đầu tiên

Bên lề lễ khai mạc giải vào tối 25-9, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom thông tin về vấn đề này: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi đăng cai giải đấu này và tôi nghĩ trước tiên chúng ta hãy tập trung vào giải đấu này đã. Tôi hy vọng giải đấu này sẽ thành công rực rỡ".

Theo ông Mattias Grafstrom, hiện FIFA chưa chốt kế hoạch tổ chức mùa kế tiếp của FIFA ASEAN Cup. Tuy nhiên, phương án tổ chức 2 năm/lần như ASEAN Cup đã bị bác bỏ.

"Chúng tôi đang xem xét khả năng tổ chức phiên bản tiếp theo sau 4 năm nữa. Nhưng trước hết, chúng tôi muốn đảm bảo rằng phiên bản lần này thành công rực rỡ", ông Grafstrom nói.

Ý tưởng tổ chức các giải đấu khu vực theo chu kỳ 4 năm không phải là điều mới mẻ, như FIFA từng áp dụng với Cúp bóng đá Ả Rập.

Tuy nhiên trước những tín hiệu thiếu tích cực ở mùa 2026, nhiều người cho rằng FIFA ASEAN Cup khó có thể tổ chức theo chu kỳ đều đặn, thậm chí "chết yểu".

Đó cũng là lý do, Tổng thư ký FIFA nêu điều kiện cần để xem xét tổ chức FIFA ASEAN Cup sau đây 4 năm, đó là mùa đầu tiên này phải "thành công rực rỡ".