ANTD.VN - Theo cập nhật mới nhất, tăng trưởng GRDP năm 2026 của Hà Nội có thể đạt 10,2 - 10,3%, cao hơn mức ước tính 10,1% trước đó, riêng quý IV dự kiến đạt 13,96%.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu

Tại Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND TP Hà Nội và tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hà Nội năm 2026 diễn ra chiều 27-11, UBND Thành phố cho biết, trong 50 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026, thành phố ước có 32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Theo cập nhật mới nhất, tăng trưởng GRDP năm 2026 của Hà Nội có thể đạt 10,2 - 10,3%, cao hơn mức ước tính 10,1% trước đó và còn dư địa tăng thêm khi tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu. Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế có xu hướng cải thiện qua từng quý; riêng quý IV dự kiến đạt 13,96%.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công được điều hành gắn với giao chỉ tiêu hằng tháng, kiểm điểm trách nhiệm và điều chỉnh vốn. Thành phố dự kiến đến hết ngày 31-1-2027 giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Việc xử lý 5 điểm nghẽn lớn của Thủ đô đạt một số kết quả tích cực, 44/51 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông được xử lý; 10/10 công trình khẩn cấp chống úng ngập được đưa vào vận hành; tình trạng úng ngập được cải thiện tại 120/160 điểm nội đô; giải tỏa 224/231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận sự đóng góp tích cực của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành và chủ đầu tư các dự án trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế phân công nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đồng thời nâng cao tính quyết đoán, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.

Bí thư Thành ủy lưu ý, mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ một cơ quan, một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt; các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ, tránh tình trạng nhiều cấp, nhiều ngành cùng tham gia nhưng không rõ trách nhiệm chính.

Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, cải cách hành chính ngay trong Đảng, giảm tối đa thành phần dự họp không cần thiết. Các sở, ngành, địa phương chỉ tham dự khi có nội dung liên quan trực tiếp hoặc cần xin ý kiến, tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, tập thể Đảng ủy UBND thành phố sẽ quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.