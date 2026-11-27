ANTD.VN - Ngày 27/11/2026, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: “An ninh kinh tế tầm thấp, thực tiễn ở một số quốc gia trên thế giới và giá trị tham khảo đối với Việt Nam”.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND chủ trì hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia thực tiễn đến từ các bộ, ngành Trung ương, các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương...

Tại hội thảo, các ý kiến cho rằng, hiện nay, phát triển kinh tế tầm thấp không chỉ là xu thế mà đã trở thành hoạt động kinh tế hiện hữu, đóng vai trò ngày càng quan trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Toàn cảnh Hội thảo

Nhận diện sớm thực tiến và các nguy cơ

Tham luận tại Hội thảo, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã chia sẻ những góc nhìn thực tiễn sâu sắc về công tác bảo đảm an ninh kinh tế tầm thấp trong hoạt động thương mại, đầu tư và kinh tế nền tảng trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc CATP Hà Nội tham luận tại Hội thảo

Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, kinh tế tầm thấp có tiềm năng lớn để trở thành động lực tăng trưởng mới, song cơ hội phát triển càng rộng mở thì yêu cầu bảo đảm an ninh càng đặt ra khắt khe. Đối với Hà Nội – trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, bài toán đặt ra không chỉ là khai thác hiệu quả không gian tầm thấp mà tiên quyết phải bảo vệ vững chắc không gian đó; bảo vệ an toàn dữ liệu, công nghệ, hạ tầng thiết yếu và lợi ích kinh tế của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, Hà Nội đã bước đầu hình thành các tiền đề phát triển kinh tế tầm thấp thông qua việc ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong khảo sát, quy hoạch, xây dựng, vận chuyển y tế, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường và quảng bá du lịch; đồng thời nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình vận tải tầm thấp, taxi bay, phương tiện tự hành và du lịch mạo hiểm.

Song hành với cơ hội, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt chỉ rõ 5 nhóm nguy cơ, thách thức trực diện đối với an ninh kinh tế tầm thấp, gồm: Lợi dụng hoạt động thương mại, đầu tư để xâm phạm an ninh kinh tế, tạo sự phụ thuộc và chi phối về công nghệ, hạ tầng; Nguy cơ mất an ninh dữ liệu, khai thác trái phép các thông tin, dữ liệu địa lý, kinh tế mang tính chiến lược; Lợi dụng kinh tế nền tảng, thương mại điện tử để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; Mất an ninh mạng, an toàn hệ thống thông tin và phát sinh các hoạt động bay, khai thác phi chính thức ngoài tầm kiểm soát; Lợi dụng phương tiện bay tầm thấp để thu thập thông tin, do thám, phá hoại, xâm phạm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Hoàn thiện hành lang pháp lý

Trước những thách thức trên, CATP Hà Nội đã chủ động đi trước một bước, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tham mưu cơ chế đến ứng dụng công nghệ quản lý. Nổi bật là việc phối hợp với các sở, ngành tham mưu Thành phố xây dựng 3 Nghị quyết chuyên đề về quy hoạch không gian ngầm, không gian tầm thấp và xây dựng Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh”.

Cùng với đó, CATP đẩy mạnh hiện đại hóa năng lực giám sát thông qua việc đưa vào vận hành hệ thống gần 5.000 camera AI và trực tiếp ứng dụng UAV phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, giám sát trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Công tác nắm tình hình, nhận diện rủi ro từ sớm, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và hiệp đồng liên ngành được siết chặt, từng bước hình thành cơ chế quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động trong không gian tầm thấp.

Từ thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại Thủ đô, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt kiến nghị các Cục nghiệp vụ nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an đề xuất Quốc hội, Chính phủ sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế tầm thấp bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Đồng thời, cần nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, nhận diện rủi ro an ninh đối với các dự án đầu tư, hoạt động thương mại và nền tảng công nghệ, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến dữ liệu nhạy cảm, hạ tầng thiết yếu và các khu vực trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Những trao đổi, kiến nghị từ thực tiễn của Công an thành phố Hà Nội tại Hội thảo đã đóng góp luận cứ khoa học quan trọng, khẳng định tinh thần chủ động, nhạy bén của lực lượng Công an Thủ đô trong việc kiến tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Kinh tế tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE) là khái niệm khá mới ở Việt Nam, dùng để chỉ các hoạt động kinh tế diễn ra trong không gian bay thấp, thường ở độ cao dưới 1.000m, gắn với việc ứng dụng máy bay không người lái (drone), máy bay cỡ nhỏ, trực thăng và các hệ thống công nghệ điều khiển, quản lý không lưu tầm thấp.

Không chỉ là hoạt động bay đơn lẻ đây còn là một hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh, bao gồm thiết bị, hạ tầng, dịch vụ và các ứng dụng phục vụ sản xuất, đời sống...