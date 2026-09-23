Tạm giữ 240 kg nguyên liệu làm bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng

ANTD.VN - Đội Quản lý thị trường số 25 (Chi cục QLTT TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Chương Mỹ (CATP Hà Nội) kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên địa bàn, phát hiện 240 kg nhân bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ và quá hạn sử dụng.

Nhân bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại cơ sở kinh doanh

Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu, Đội Quản lý thị trường số 25 phối hợp với Công an phường Chương Mỹ tiến hành kiểm tra Cửa hàng kinh doanh thuộc công ty Công ty TNHH SX TM &DV V.C tại tổ dân phố Bình Sơn, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra hàng hóa đang kinh doanh tại cửa hàng, lực lượng chức năng phát hiện 120 kg nguyên liệu là nhân bánh Trung thu chưa qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ và không có thông tin để xác định nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 3,6 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đồng thời phát hiện 120 kg nguyên liệu nhân bánh Trung thu mang nhãn hiệu SAVA, loại nhân thập cẩm truyền thống, đã quá hạn sử dụng từ tháng 4/2026 nhưng vẫn được bảo quản và bày bán tại cửa hàng. Tổng trị giá hàng hóa quá hạn sử dụng là 6 triệu đồng.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 25 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ 240 kg nguyên liệu nhân bánh Trung thu vi phạm để xử lý theo quy định.

Căn cứ hồ sơ vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 25 đề xuất xử phạt đối với công ty Công ty TNHH SX TM &DV V.C tổng số tiền phạt được đề xuất là 13 triệu đồng, trong đó phạt tiền 8 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa (thực phẩm) không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Việc kịp thời phát hiện và xử lý số nguyên liệu làm bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ và quá hạn sử dụng đã góp phần ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm an toàn ngay từ nguồn nguyên liệu đầu vào, trước khi được sử dụng để sản xuất thành phẩm và đưa ra thị trường, qua đó bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.