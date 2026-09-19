Sun Property 'chào sân' xứ Nghệ với lễ ra quân dự án Sun Glory Residence, quy tụ gần 1.500 'chiến binh' kinh doanh

ANTD.VN -Lễ ra quân dự án Sun Glory Residence đánh dấu bước chân đầu tiên của Sun Property tại Nghệ An, hé lộ những thông tin đắt giá về một không gian sống mang đậm dấu ấn văn hóa, khơi dậy niềm tự hào của giới tinh hoa xứ Nghệ.

Lễ kick-off tổ hợp Sun Glory Residence gây ấn tượng với sự tham gia của gần 1.500 chuyên viên kinh doanh đến từ 17 đại lý phân phối. Ảnh: Ánh Dương.

Con số 37 - niềm tự hào xứ Nghệ

Sáng 17/9, trung tâm hội nghị Summer Vinh Convention Center bùng nổ sức nóng với sự góp mặt của gần 1.500 chuyên viên kinh doanh đến dự sự kiện kick-off dự án Sun Glory Residence. Mang chủ đề “37 Khởi chất Nghệ”, sự kiện không chỉ giới thiệu dự án đầu tay của Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) tại Nghệ An, mà còn kể câu chuyện văn hóa địa phương đầy tự hào.

Ngay từ sảnh đón tiếp, không gian sự kiện gây ấn tượng mạnh khi tái hiện khéo léo 5 cốt cách đặc trưng của người xứ Nghệ vốn được hun đúc qua bao đời: “Kiên” (kiên cường) - “Cần” (cần cù) - “Nghĩa” (có trước có sau) - “Trí” (hiếu học) - “Khí” (khí phách, niềm kiêu hãnh). Cảm xúc khách mời tiếp tục thăng hoa với các tiết mục nghệ thuật thấm đẫm tinh thần vùng đất địa linh nhân kiệt. Đó là sự giao thoa độc đáo giữa điệu hò ví giặm mộc mạc và âm nhạc EDM sôi động trong phần trình diễn múa tương tác LED kết hợp nhảy đương đại, cùng sự xuất hiện bùng nổ của rapper “người con xứ Nghệ” 7dnight và danh ca Tùng Dương.

Lễ ra quân thêm phần sôi động nhờ các tiết mục mang đậm tinh thần và bản sắc xứ Nghệ. Ảnh: Ánh Dương.

Cao trào của buổi lễ là khoảnh khắc đại diện chủ đầu tư cùng các đại lý gióng lên hồi trống xuất quân, thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết của 1.500 “chiến binh” kinh doanh và niềm tin “quét sạch bảng hàng”.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Sun Property nhấn mạnh khát vọng kiến tạo biểu tượng an cư mới xứng tầm đà bứt phá của đô thị Vinh và Nghệ An. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Nghệ An được định hướng trở thành trung tâm y tế, giáo dục, thương mại và công nghệ cao của Bắc Trung Bộ, trong đó Vinh đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng. Sun Property sẽ nắm bắt cơ hội này để phát triển dự án Sun Glory Residence, lấp đầy khoảng trống về một không gian sống hiện đại, đẳng cấp tại đô thị bên bờ sông Lam, cũng như đáp ứng nhu cầu thụ hưởng ngày càng cao của người dân xứ Nghệ.

Nhằm tôn vinh vùng đất Nghệ An, chủ đầu tư chắt lọc tinh hoa văn hóa để đưa vào thiết kế và hệ tiện ích của tổ hợp. Đặc biệt, 37 - con số biểu tượng của địa phương - trở thành điểm nhấn xuyên suốt của dự án: trên quỹ đất 3,7ha, 5 khối nhà kiêu hãnh với tòa tháp biểu tượng vươn cao 37 tầng, tích hợp hơn 37 tiện ích đẳng cấp. Nhờ đó, Sun Glory Residence không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới, tôn vinh bản sắc xứ Nghệ.

Không gian sống đậm “chất Nghệ”, “chất Vinh”

Cung cấp gần 3.500 căn hộ cao cấp, Sun Glory Residence được kỳ vọng trở thành biểu tượng an cư mới của đô thị bên bờ sông Lam. Ảnh: Sun Property

Dự án Sun Glory Residence nằm tại Lô đất HH01 khu bùng binh Hải Quan, nơi giao thoa các đại lộ sầm uất như Lê Hồng Phong, V.I. Lê Nin… Vị trí này cho phép cư dân di chuyển nhanh chóng tới chợ Vinh (3km), sân bay quốc tế Vinh (7km) và biển Cửa Lò (15km). Đặc biệt, vị trí gần Trung tâm hành chính tỉnh và Quảng trường Hồ Chí Minh giúp tổ hợp hưởng lợi từ nhịp sống sôi động và hạ tầng hiện đại.

Không chỉ đắc địa về vị trí, Sun Glory Residence còn là biểu tượng kiến trúc độc bản, được kiến tạo dành riêng cho đô thị bên bờ sông Lam. Thiết kế 5 tòa tháp lồng ghép khéo léo triết lý “Ngũ Hành” và 5 cốt cách của người xứ Nghệ: tòa “Kiên” vững chãi lấy cảm hứng từ những lớp gạch Thành cổ Vinh, tòa “Cần” mang dáng dấp khung cửi tượng trưng cho tinh thần lao động bền bỉ, tòa “Nghĩa” là những khối tháp liên kết biểu trưng cho sự đoàn kết, tòa “Trí” vươn cao như những trang sách hiếu học, tòa “Khí” mang dáng hình Phượng Hoàng kiêu hãnh bay cao.

Dự án nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân thành Vinh với hệ sinh thái hơn 37 tiện ích đẳng cấp. Ảnh: Sun Property.

Cùng với kiến trúc mang đậm tính bản địa là những trải nghiệm sống vượt chuẩn với hơn 37 tiện ích đẳng cấp, tâm điểm là bể bơi bốn mùa nội tòa lần đầu tiên xuất hiện tại thành Vinh. Tại tầng 1 và 2 của các tòa tháp, hệ thống phòng gym, spa/sauna và phòng sinh hoạt chung đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khoẻ và kết nối cộng đồng. Trong khi khu vực tầng 26, 30 và tầng mái là một thế giới thư giãn trọn vẹn mở ra với vườn thiền, trà đạo, vườn dược liệu, đài quan sát, picnic gia đình, vườn BBQ, chiếu phim ngoài trời, vườn thượng uyển…

Khoảng 25.000m2 diện tích sàn thương mại tại khối đế sẽ thỏa mãn nhu cầu mua sắm, ẩm thực của cư dân các tòa nhà và cả người dân khu vực lân cận. Bên cạnh đó, chủ đầu tư tâm huyết dành tới 10.650m2 (gần 30% diện tích khu đất) cho cảnh quan xanh, quảng trường trung tâm, đường dạo bộ, cafe terrace và thư viện ngoài trời, kiến tạo không gian trải nghiệm hiện đại, văn minh cho người dân Nghệ An.

Quảng trường trung tâm cùng hệ thống cảnh quan xanh kiến tạo không gian thư giãn và kết nối cho cư dân. Ảnh: Sun Property.

Chia sẻ về tâm huyết phát triển dự án, ông Nguyễn Cao Cường, Tổng giám đốc Sun Property bày tỏ: “Dự án Sun Glory Residence đánh dấu bước chân đầu tiên của chúng tôi tại vùng đất Nghệ An. Do đó, Sun Property mong muốn kiến tạo một chốn an cư đẳng cấp, vượt trội để mỗi người con xứ Nghệ tìm thấy bản sắc quê hương trong từng trải nghiệm sống”.

Với gần 3.500 căn hộ cao cấp, dự án hứa hẹn trở thành chốn an cư lý tưởng cho các cư dân tinh hoa xứ Nghệ. Đây cũng là “thỏi nam châm” hút những người con xứ Nghệ thành đạt đang lập nghiệp khắp nơi trở về quê để sở hữu “ngôi nhà thứ 2”, đáp ứng đa dạng nhu cầu: không gian sum họp mỗi dịp lễ Tết, nơi an dưỡng cho cha mẹ, món quà hồi môn cho con cái hay khoản đầu tư đắc lợi đón đà phát triển quê hương.

Sự kiện chào sân tưng bừng chính là bước đệm vững chắc, hứa hẹn đưa dự án Sun Glory Residence thành điểm đến dẫn dắt thị trường bất động sản Bắc Trung Bộ ngay cuối năm nay.