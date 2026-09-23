Sun Group - Petrolimex hợp tác chiến lược, kết nối hai hệ sinh thái, hướng tới APEC 2027

ANTD.VN -Ngày 22/9/2026, tại Phú Quốc, Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) chính thức ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện, mở rộng liên kết trên các lĩnh vực năng lượng, tài chính, du lịch, bảo hiểm, hạ tầng và dịch vụ. Trong khuôn khổ đó, Sun PhuQuoc Airways và Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) cũng ký kết biên bản ghi nhớ mở rộng hợp tác về nhiên liệu hàng không.

Hai hệ sinh thái, một chuỗi giá trị

Hợp tác giữa Sun Group và Petrolimex xuất phát từ sự bổ trợ giữa hai hệ sinh thái: Petrolimex là doanh nghiệp chủ lực bảo đảm nguồn cung năng lượng tại Việt Nam, đang tiếp tục đổi mới hoạt động kinh doanh, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và từng bước chuyển dịch theo hướng xanh, hiện đại, bền vững; Sun Group sở hữu hệ sinh thái du lịch, hàng không, hạ tầng và dịch vụ đang phát triển nhanh. Khi hai hệ sinh thái kết nối, mỗi bên có thêm nguồn lực để vận hành hiệu quả hơn, và khách hàng của cả hai bên đều được hưởng lợi từ sự kết nối đó.

Ông Nguyễn Mạnh Quân – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group và ông Nguyễn Quang Dũng – Phó Tổng Giám đốc Petrolimex ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai tập đoàn

Về phía Petrolimex, thỏa thuận mở rộng phạm vi phát huy các năng lực cốt lõi của Tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, từ tạo nguồn, phân phối, logistics đến tổ chức cung ứng quy mô lớn. Trên nền tảng năng lực sẵn có, Petrolimex và các đơn vị thành viên sẽ nghiên cứu cung ứng ổn định, dài hạn các sản phẩm và giải pháp năng lượng phục vụ quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án của Sun Group. Đồng thời, hai bên phối hợp khai thác các sản phẩm, dịch vụ và thế mạnh trong từng hệ sinh thái nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng, đối tác và cán bộ nhân viên của cả hai tập đoàn.

Với Sun Group, hợp tác với Petrolimex góp phần củng cố năng lực bảo đảm nguồn năng lượng ổn định cho một hệ sinh thái có quy mô và tốc độ phát triển ngày càng lớn. Từ nền tảng đó, hai bên tiếp tục mở rộng không gian hợp tác sang các giải pháp năng lượng xanh và sử dụng năng lượng hiệu quả, nghiên cứu phát triển trạm sạc xe điện, điện mặt trời áp mái và các tiện ích năng lượng tích hợp tại các dự án của Sun Group; trước mắt ưu tiên nghiên cứu, triển khai các mô hình phù hợp tại Phú Quốc. Qua đó, hợp tác không chỉ hướng tới đáp ứng nhu cầu vận hành trước mắt mà còn mở ra những giải pháp dài hạn cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Ông Tạ Kiều Hưng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc NCB và ông Nguyễn Ngọc Tú – Phó Tổng Giám đốc Petrolimex ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Petrolimex và NCB

Đặc biệt, hai tập đoàn thống nhất mở rộng hợp tác về Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) lên quy mô cấp tập đoàn, cùng nghiên cứu các giải pháp góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải trong lĩnh vực hàng không. Đây cũng là một hướng hợp tác có ý nghĩa trong bối cảnh ngành hàng không đang từng bước chuyển đổi theo hướng xanh và bền vững hơn.

Trong khuôn khổ hợp tác cấp Tập đoàn, Sun PhuQuoc Airways và Petrolimex Aviation tiếp tục mở rộng hợp tác về cung ứng nhiên liệu hàng không và nghiên cứu phát triển hạ tầng nhiên liệu tại các cảng hàng không, cụ thể hóa định hướng hợp tác chiến lược giữa Sun Group và Petrolimex trong lĩnh vực hàng không.

Cùng ngày, Petrolimex và Ngân hàng NCB cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, triển khai các giải pháp tài chính phù hợp nhằm tối ưu hoá hiệu quả nguồn vốn, quản trị dòng tiền và cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho Petrolimex với chính sách ưu đãi, nhất là các chương trình đặc quyền vượt trội thuộc hệ sinh thái Sun Group - NCB - VISA. NCB cam kết ưu tiên bố trí nguồn vốn và cung cấp các giải pháp tín dụng phù hợp cho các dự án trong lĩnh vực xăng dầu của Petrolimex và các đơn vị thành viên có sự tham gia của Tập đoàn Sun Group. Qua đó, góp phần thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án của hai tập đoàn, tạo động lực phát triển và gia tăng giá trị trong hệ sinh thái hợp tác giữa Sun Group - NCB - Petrolimex.

Hướng tới APEC 2027, mở rộng giá trị hợp tác dài hạn

Việt Nam là nước chủ nhà APEC 2027, và Phú Quốc vinh dự được lựa chọn đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2027. Đây là dấu mốc quan trọng, đặt ra yêu cầu cao về năng lực hạ tầng, giao thông, năng lượng, hàng không, dịch vụ và khả năng kết nối quốc tế của Phú Quốc. Trong bối cảnh đó, việc Sun Group và Petrolimex kết nối nguồn lực, năng lực vận hành và hệ sinh thái của hai tập đoàn có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung nguồn lực cho quá trình chuẩn bị của Phú Quốc, đồng thời tạo nền tảng cho những hợp tác dài hạn sau APEC.

Ông Trương Việt Cường - PTGĐ Sun PhuQuoc Airways và ông Lương Hồ Anh - PTGĐ Petrolimex Aviation ký kết Biên bản ghi nhớ mở rộng hợp tác về cung ứng nhiên liệu hàng không và phát triển hạ tầng nhiên liệu tại các cảng hàng không

Trong bức tranh tổng thể đó, với sự chung tay của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan quản lý, hợp tác giữa Sun Group và Petrolimex góp thêm một nguồn lực cụ thể: bảo đảm cung ứng năng lượng ổn định cho các dự án hạ tầng và dịch vụ đang được triển khai, đồng thời kết nối thêm các năng lực vận hành giữa hai hệ sinh thái.

Những năng lực được xây dựng trong giai đoạn này không chỉ phục vụ một sự kiện, mà còn tạo nền tảng cho quá trình phát triển dài hạn của Phú Quốc, khi đảo Ngọc tiếp tục định hình vị thế của mình như một điểm đến và cửa ngõ kết nối quốc tế của khu vực.

Hợp tác hướng tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của Phú Quốc trong năm APEC 2027

Từ một sự kiện với ba thỏa thuận, từ năng lượng, tài chính đến hàng không và dịch vụ, Sun Group và Petrolimex đang từng bước mở rộng những điểm kết nối giữa hai hệ sinh thái, hướng tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của Phú Quốc trong năm APEC 2027 và những giai đoạn tiếp theo.