Chỉ xử phạt vi phạm khoảng cách trên cao tốc khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng

ANTD.VN - Việc duy trì khoảng cách an toàn giữa các phương tiện khi lưu thông trên đường bộ, đặc biệt là đường cao tốc, là yêu cầu cần thiết nhưng việc triển khai xử phạt sẽ được thông báo khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng.

Thông tin về việc rà soát quy định khoảng cách phương tiện trên các tuyến cao tốc, ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông, Bộ Xây dựng đánh giá, nhiều vụ tai nạn có thể được phòng tránh nếu người điều khiển phương tiện tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách phù hợp và chủ động quan sát, xử lý tình huống.

Về nguyên tắc, tốc độ càng cao thì quãng đường phản ứng và phanh càng dài, do đó phương tiện cần duy trì khoảng cách lớn hơn để có đủ thời gian xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ. Với xe tải, xe khách có khối lượng lớn, quãng đường phanh thường dài hơn ô tô con, càng đòi hỏi người lái xe chú ý giữ khoảng cách an toàn.

Theo số liệu được ông Thành dẫn ra, vi phạm tốc độ và khoảng cách an toàn chiếm khoảng 18% trong tổng số vi phạm được thống kê. Vì vậy, xây dựng thói quen chấp hành pháp luật, đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn cần trở thành ý thức thường xuyên của mỗi người tham gia giao thông.

Việc xử phạt vi phạm khoảng cách chỉ được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện

Ông Lê Kim Thành cho biết, việc duy trì khoảng cách an toàn giữa các phương tiện khi lưu thông trên đường bộ, đặc biệt là đường cao tốc, là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phù hợp với các nguyên tắc của Công ước Viên năm 1968 về giao thông đường bộ mà Việt Nam là thành viên.

Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn đã được ban hành, điều chỉnh qua nhiều giai đoạn.

Trước sự quan tâm của dư luận về việc chấp hành khoảng cách an toàn, nhất là trên cao tốc, ông Thành nhấn mạnh việc tuân thủ pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân. Chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông không chỉ giúp bảo vệ bản thân và những người xung quanh mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu và hướng dẫn về khoảng cách an toàn trên các tuyến cao tốc.

Trong đó, các đơn vị được giao nghiên cứu bổ sung hình thức báo hiệu, chỉ dẫn trực quan để người lái xe dễ nhận biết yêu cầu về khoảng cách; đánh giá các quy định hiện hành trên cơ sở thực tiễn khai thác và kinh nghiệm quốc tế, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung nếu có nội dung chưa phù hợp.

Cùng với đó, Bộ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng giữ khoảng cách trong điều kiện giao thông đông đúc, thời tiết xấu, ùn tắc hoặc khi phương tiện phía trước giảm tốc độ đột ngột. Nội dung đào tạo lái xe cũng được nghiên cứu hoàn thiện theo hướng chú trọng kỹ năng duy trì khoảng cách và xử lý tình huống trên cao tốc.

Về việc triển khai xử phạt vi phạm liên quan đến khoảng cách an toàn, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Theo đó, Cục Cảnh sát giao thông đã có văn bản đề xuất các khu vực trên một số tuyến cao tốc dự kiến áp dụng xử phạt. Cục Đường bộ Việt Nam đồng thời chỉ đạo các khu quản lý đường bộ, Sở Xây dựng địa phương, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án bố trí, lắp đặt hệ thống báo hiệu phục vụ việc xác định khoảng cách an toàn trên các đoạn tuyến dự kiến.

Việc triển khai xử phạt sẽ được thông báo khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng, nhằm bảo đảm người tham gia giao thông được hướng dẫn rõ ràng và có cơ sở thực hiện đúng quy định.

“Kiểm soát tốc độ, duy trì khoảng cách an toàn cần được thực hiện đồng bộ từ hoàn thiện chính sách, tổ chức giao thông, bổ sung chỉ dẫn đến nâng cao kỹ năng và ý thức của người lái xe. Khi mỗi người chủ động chấp hành quy định, nguy cơ va chạm liên hoàn sẽ được hạn chế, góp phần bảo đảm an toàn cho các hành trình trên cao tốc”, ông Thành nhấn mạnh.