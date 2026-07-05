Thái Lan ra mắt nền tảng chia sẻ thông tin chống lừa đảo

ANTD.VN - Giới chức Thái Lan đã sử dụng một hệ thống chia sẻ thông tin nhằm phối hợp với Liên hợp quốc và 10 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc, nhằm đối phó với các hoạt động lừa đảo.

Lễ ra mắt nền tảng điều tra mới tại Bangkok ngày 3-7

Chính phủ Thái Lan tổ chức lễ ra mắt nền tảng điều tra mới tại Bangkok vào ngày 3-7. Đại diện Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước khác tham dự sự kiện.

Phó Ủy viên trưởng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Thatchai Pitaneelaboot nói: “Việc quý vị tham gia nền tảng này giúp sáng kiến của chúng ta trở thành một mạng lưới phối hợp mang tính toàn cầu”. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta đang cùng nhau bảo đảm rằng phản ứng chung luôn nhanh hơn, sắc bén hơn và kiên quyết hơn so với các nhóm tội phạm mà chúng ta truy bắt”.

Hệ thống SHIELD chia sẻ thông tin về vị trí các trung tâm lừa đảo dựa trên địa chỉ IP. Hệ thống cũng cung cấp dữ liệu về dòng tiền phi pháp để truy dấu hoạt động tội phạm. Ngoài ra, hệ thống sẽ hỗ trợ giải cứu những người bị đưa vào các cơ sở lừa đảo và bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo.

Gần đây, giới chức đã phát hiện nhiều cơ sở lừa đảo tại Campuchia và Myanmar. Những địa điểm này được trang bị máy tính và kết nối trực tuyến để tiến hành các hoạt động lừa đảo một cách có hệ thống. Nỗ lực mới của Chính phủ Thái Lan nhằm xóa bỏ những điểm hoạt động tội phạm như vậy trong khu vực.