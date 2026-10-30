Siêu thị triển khai chương trình bình ổn giá cuối năm

ANTD.VN - Từ tháng 10/2026, LOTTE MART triển khai chương trình bình ổn giá cho 30 nhóm hàng thiết yếu, thí điểm tại 6 siêu thị và kéo dài đến hết năm 2026.

Chương trình áp dụng cho các nhóm hàng phục vụ nhu cầu hằng ngày như thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thực phẩm khô, gia vị, sữa, đồ uống, hóa mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc gia đình, nhằm giúp người tiêu dùng giảm áp lực chi tiêu trong những tháng cuối năm.

Theo đó, chương trình được triển khai tại 6 siêu thị LOTTE MART tại Bình Dương, Đồng Nai, Vinh, Gò Vấp, Tây Ninh và Bắc Giang, với mức giá ưu đãi lớn được duy trì ổn định đến hết ngày 31/12/2026.

\Dự kiến, chương trình bình ổn giá sẽ được mở rộng triển khai tại các siêu thị LOTTE MART trên toàn quốc trong năm 2027.

Chương trình bình ổn giá được LOTTE MART thí điểm tại 6 siêu thị và sẽ kéo dài đến hết năm 2026

Chia sẻ về sáng kiến mang lại giá trị thiết thực cho người tiêu dùng, đại diện LOTTE MART Việt Nam cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là góp phần bình ổn thị trường, giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý, qua đó giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho mỗi gia đình Việt. Để đảm bảo nguồn cung ổn định, chúng tôi đã làm việc trước với các nhà cung cấp để cùng hiểu rõ về mục đích cốt lõi của chương trình ưu đãi này và phối hợp để mang đến mức giá tốt cho người tiêu dùng”.

Danh mục sản phẩm trong chương trình được LOTTE MART lựa chọn dựa trên nhu cầu mua sắm thường xuyên của các hộ gia đình, tập trung vào những mặt hàng phục vụ sinh hoạt và bữa ăn hằng ngày.

Ngoài bình ổn giá các mặt hàng thực phẩm, LOTTE MART còn mở rộng danh mục sang các mặt hàng chăm sóc cá nhân và gia đình thiết yếu. Đối với nhóm sản phẩm chăm sóc nhà cửa, chương trình áp dụng mức giá ưu đãi chỉ từ 69.900 đồng.

Chương trình bình ổn giá áp dụng cho 30 nhóm sản phẩm thuộc các ngành hàng thiết yếu

Song song với chương trình bình ổn giá được triển khai, LOTTE MART còn triển khai chương trình "Giờ Vàng Giá Sốc" giảm tới 40%, quy mô lớn áp dụng trên toàn hệ thống.

Hoạt động khuyến mại áp dụng cho các mặt hàng thực phẩm tươi sống và khu ẩm thực Yorihada Kitchen với khung giờ áp dụng: 10h00 – 11h00 và 17h00 – 18h00 hàng ngày, mang đến trải nghiệm mua sắm tiết kiệm hơn nữa cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, khách hàng thành viên LOTTE MART tiếp tục được hưởng các chính sách ưu đãi và tích lũy điểm định kỳ, bao gồm chương trình L-Day nhân 5 điểm tích lũy vào ngày 9 và 19 hằng tháng, Choice L Day dành cho các sản phẩm nhãn hàng riêng Choice L vào ngày 29 hằng tháng và Fresh Day vào thứ Ba hằng tuần đối với nhóm thực phẩm tươi sống.

Việc kết hợp chương trình bình ổn giá với các chính sách ưu đãi thường xuyên được kỳ vọng sẽ giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn mua sắm tiết kiệm, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu tiêu dùng gia tăng vào cuối năm.