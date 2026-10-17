Nhiều ưu đãi mua sắm dịp 20/10, giảm giá đến 50%

ANTD.VN - Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hệ thống siêu thị LOTTE MART triển khai nhiều ưu đãi lên đến 50%, mua 1 tặng 1 và các sản phẩm đồng giá, mang đến nhiều lựa chọn quà tặng thiết thực với chi phí hợp lý.

Diễn ra đến hết 20/10, chương trình “Trao yêu thương – Tôn vinh phái đẹp” tập trung vào các ngành hàng Sức khỏe và Làm đẹp, hóa mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu mua sắm, chọn quà tặng cho người thân và chăm sóc bản thân trong dịp lễ.

LOTTE MART đã triển khai chương trình ưu đãi nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam sắp tới

Đáng chú ý, nhiều bộ quà tặng chăm sóc cá nhân được áp dụng mức giảm hấp dẫn. Trong đó, hộp quà dầu tắm Oliv giảm đến 42%; các hộp quà sữa tắm, dầu gội Enchanteur và sữa tắm Dove Serum giảm 29%. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm hóa mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân từ các thương hiệu quen thuộc như Elastine, Palmolive cũng được ưu đãi đến 39%.

LOTTE MART còn triển khai các nhóm sản phẩm đồng giá 79.000 đồng, 99.000 đồng và 119.000 đồng với nhiều lựa chọn giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách. Ngoài mỹ phẩm, hoa tươi và thú nhồi bông cũng là những gợi ý quà tặng đáng chú ý. Từ ngày 17/10 đến 20/10, nhiều sản phẩm hoa tươi tại LOTTE MART có giá ưu đãi chỉ từ 59.000 đồng/bó; trong khi các mẫu thú nhồi bông cỡ lớn được áp dụng mức đồng giá 199.000 đồng.

Ngoài ra, hệ thống siêu thị còn giảm giá đến 20% đối với thực phẩm tươi sống, rau xanh và trái cây, tạo điều kiện để các gia đình chuẩn bị những bữa ăn sum họp dịp 20/10 với chi phí tiết kiệm. Khách hàng mua sắm còn có cơ hội nhận phiếu đổi ưu đãi giảm đến 30% hoặc quà tặng từ các thương hiệu thời trang, phụ kiện và làm đẹp.

Nhiều sản phẩm chăm sóc cơ thể đang được giảm giá đặc biệt

Song song với các chương trình khuyến mại, LOTTE MART triển khai thêm nhiều ưu đãi dành riêng cho khách hàng thành viên. Từ ngày 7/10 đến hết 20/10, thành viên có hóa đơn mua sắm từ 299.000 đồng với các sản phẩm Sức khỏe & Làm đẹp được tặng ngay voucher trị giá 50.000 đồng.

Ngoài ra, với hóa đơn đạt đủ điều kiện, khách hàng thành viên có thể mua thêm nhiều sản phẩm giảm giá lên đến 50% từ chương trình “Giá cực sốc” và “Siêu coupon – Siêu rẻ”.

Bên cạnh các ưu đãi dịp lễ, khách hàng thành viên còn được hưởng quyền lợi định kỳ như được nhân 5 điểm tích lũy vào ngày L-Day (ngày 9 và ngày 19 hàng tháng) và Fresh Day (thứ Ba hàng tuần) đối với hàng tươi sống, tối đa 250.000 điểm/thành viên/ngày.

Với chương trình khuyến mại dịp 20/10, LOTTE MART mang đến giải pháp mua sắm tiện lợi, đa dạng và tiết kiệm, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn những món quà ý nghĩa cho người phụ nữ thân yêu, đồng thời đáp ứng nhu cầu mua sắm, chăm sóc gia đình trong dịp lễ.