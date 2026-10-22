Showroom VIỆT Á Đông - Nơi tinh hoa gỗ óc chó hiện diện

ANTD.VN -Giữa lòng TP.HCM, showroom Việt Á Đông không chỉ là nơi trưng bày những thiết kế nội thất gỗ óc chó cao cấp mà còn là điểm hẹn của những người yêu thích phong cách sống sang trọng và tinh tế. Trong không gian sang trọng ấy, cuộc gặp gỡ giữa CEO Đặng Việt và Fashionisto Thuận Nguyễn đã mang đến một góc nhìn đầy cảm hứng về vẻ đẹp của gỗ óc chó.

Trong sự đón tiếp nồng ấm của CEO Đặng Việt, Fashionisto Thuận Nguyễn trực tiếp trải nghiệm từng không gian sống được hoàn thiện từ nội thất gỗ óc chó tại Showroom Việt Á Đông.

Chất liệu của phong cách thượng lưu

Không phải ngẫu nhiên mà gỗ óc chó luôn được xem là biểu tượng của sự sang trọng. Với gam màu nâu socola đặc trưng và hệ vân độc bản, gỗ óc chó mang đến vẻ đẹp trầm ổn nhưng đầy cuốn hút.

Giống như phong thái của một quý ông lịch lãm, gỗ óc chó không cần phô trương nhưng vẫn đủ sức tạo nên dấu ấn khác biệt trong mọi không gian sống.

Mỗi tấm gỗ óc chó đều sở hữu đường vân riêng biệt, khi mềm mại uyển chuyển, khi mạnh mẽ đầy cá tính. Chính nét độc bản này giúp từng thiết kế nội thất gỗ óc chó mang một giá trị không thể sao chép.

Không chỉ đẹp, gỗ óc chó còn nổi bật với độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và càng sử dụng càng lên màu đẹp hơn. Đây là lý do gỗ óc chó luôn được giới thượng lưu ưu tiên lựa chọn.

Fashionisto Thuận Nguyễn trải nghiệm không gian nội thất gỗ óc chó triệu đô

Trong chuyến ghé thăm showroom Việt Á Đông, Fashionisto Thuận Nguyễn dành nhiều thời gian để khám phá từng khu vực được thiết kế như một không gian sống hoàn chỉnh.

Từ phòng khách với bộ sofa gỗ óc chó sang trọng, phòng bếp đến phòng ngủ, mỗi sản phẩm nội thất gỗ óc chó đều mang đến cảm giác chỉn chu và đẳng cấp.

Điểm hẹn của những người yêu gỗ óc chó

Là nơi hội tụ những thiết kế cao cấp, showroom Việt Á Đông mang đến trải nghiệm chân thực về vẻ đẹp của nội thất gỗ óc chó.

Dưới sự chia sẻ của CEO Đặng Việt, khách tham quan hiểu rõ hơn về quá trình tuyển chọn gỗ óc chó, kỹ thuật chế tác và triết lý thiết kế mà Việt Á Đông theo đuổi.

Mỗi khu vực tại showroom Việt Á Đông được bố trí như một không gian hoàn chỉnh, giúp khách hàng dễ dàng hình dung cách ứng dụng nội thất gỗ óc chó vào không gian sống thực tế.

Không chỉ là nơi trưng bày, showroom Việt Á Đông còn là nơi truyền cảm hứng cho những ai đang tìm kiếm một phong cách sống sang trọng, tinh tế và bền vững.

Việt Á Đông - Kiến tạo không gian sống mang dấu ấn riêng cho từng gia chủ

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công cao cấp, Việt Á Đông luôn chú trọng đến chất lượng và sự hoàn thiện trong từng sản phẩm nội thất gỗ óc chó.

Cuộc gặp gỡ giữa CEO Đặng Việt và Fashionisto Thuận Nguyễn tại showroom Việt Á Đông không chỉ là buổi tham quan đơn thuần mà còn là dịp để cùng chia sẻ về giá trị của cái đẹp, sự chỉn chu và phong cách sống đẳng cấp.

Việt Á Đông cung cấp các dịch vụ:

Việt Á Đông không ngừng phát triển năng lực toàn diện từ nghiên cứu thiết kế, lựa chọn và ứng dụng vật liệu đến sản xuất, thi công và hoàn thiện công trình thực tế. Từ nền tảng đó, 4 dịch vụ làm nên thế mạnh Việt Á Đông được hình thành:

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT VIỆT Á ĐÔNG

Hệ thống Showroom:

Cơ sở 1: Số 4 ngõ 110 Phố Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội

Cơ sở 2: Số 78 Bát Nàn, Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy sản xuất: Số 1202 – đường 72, An Hạ, An Khánh, TP Hà Nội

Website : https://noithatvietadong.vn/

Hotline miền Nam: 081.235.8686