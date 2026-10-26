Lịch thi đấu chiều thứ Tư 28-10

13h30, sân Xuân Đỉnh:
Sân 1, Bảng L: THPT Hoàng Long - THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô
Sân 2, Bảng M: THPT Phùng Khắc Khoan Kim Liên - THPT Hồ Tùng Mậu
Sân 3, Bảng M: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - THPT Ngọc Hồi
Sân 4, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh - THPT KHGD
14h30, sân Xuân Đỉnh:
Sân 1, Bảng Q: THPT Thọ Xuân - THPT Phúc Lợi
Sân 2, Bảng R: THPT Xa La - THPT Olympia
Sân 3, Bảng E: THPT Ngô Gia Tự Hà Đông - THPT Việt Úc Hà Nội
Sân 4, Bảng Đ: THPT Phạm Văn Đồng - THPT Trần Phú Hoàn Kiếm
15h30, sân Xuân Đỉnh:
Sân 1, Bảng D: THPT Lê Quý Đôn Mỹ Đình - THPT Hoàng Mai
Sân 2, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Đan Phượng
Sân 3, Bảng R: THPT Lomonoxop - THPT Lương Văn Can
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DỰ KIẾN
14h, sân Đại học Anh quốc Việt Nam - BUV:
Bảng N: THPT Dewey Ocean Park - THPT Kim Liên
Bảng C: THPT Việt Nam Ba Lan - THPT Khương Hạ
15h, sân Đại học Anh quốc Việt Nam - BUV:
Bảng O: THPT Vinschool Ocean Park - THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng
Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ - THPT Dương Xá