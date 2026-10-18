Quy định mới: Mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trong ngày không được dùng tiền mặt để thanh toán

ANTD.VN - Theo quy định mới của Chính phủ, bắt đầu từ ngày 16-10-2026, khi mua, bán vàng có giá trị từ 05 triệu đồng trở lên trong ngày, khách hàng không được dùng tiền mặt để thanh toán…

Phải thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khi mua, bán vàng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 390/2026/NĐ-CP ngày 16/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.

Theo đó, tại Nghị định mới vừa ban hành, đã sửa đổi quy định về việc thanh toán mua, bán vàng không dùng tiền mặt.

Cụ thể, khi thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 05 triệu đồng trong ngày trở lên, khách hàng phải thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt.

Nghị định mới cũng sửa đổi quy định về xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trong hoạt động kinh doanh vàng.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng đối với hoạt động sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua, bán vàng miếng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu; việc chấp hành quy định về cấp phép, hạn mức, báo cáo, mua, bán, sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu và hoạt động kinh doanh vàng quy định tại Nghị định này.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan có trách nhiệm xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với vàng trang sức, mỹ nghệ và vàng miếng; kiểm tra và quản lý đo lường, chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng và vàng nguyên liệu trong sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường; kiểm định phương tiện đo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Đáng chú ý, Nghị định số 390/2026/NĐ-CP đã bãi bỏ toàn bộ các quy định về hoạt động sản xuất, gia công và mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16-10-2026. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành không còn là điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.