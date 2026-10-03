Phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

ANTD.VN - Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài vừa phối hợp với Cục Điều tra Hình sự – Bộ Quốc phòng bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Tuấn Anh (sinh ngày 29/11/2003, xã Xuân Mai, TP. Hà Nội).

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đã phối hợp với Cục Điều tra Hình sự – Bộ Quốc phòng bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh

Theo đó, khoảng 20h00 ngày 30/9/2026, tại Cảng HKQT Nội Bài, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đã phối hợp với Cục Điều tra Hình sự – Bộ Quốc phòng bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh ngay sau khi vừa xuống chuyến bay VJ949 từ Đài Loan về Việt Nam.

Ngay sau đó các đơn vị làm thủ tục cần thiết và được bàn giao cho Cục Điều tra Hình sự – Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về các tội “Giết người” và “Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, theo Quyết định truy nã số 01/QĐ-TN ngày 23/7/2026 của Cơ quan Điều tra hình sự Binh chủng, binh đoàn thuộc Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong phát hiện, bắt giữ đối tượng vi phạm pháp luật ngay tại cửa ngõ hàng không quốc tế đã góp phần tích cực bảo đảm an ninh, trật tự tại Cảng HKQT Nội Bài.