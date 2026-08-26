Ông Kim Jong-un chủ trì cuộc họp quan trọng, không đề cập đề nghị đối thoại của Tổng thống Trump

ANTD.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, song không đề cập những tín hiệu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng nối lại tiếp xúc.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26-8 cho biết ông Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp mở rộng lần thứ tư của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên một ngày trước đó.

Cuộc họp được tổ chức nhằm đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chính sách năm 2026 được thông qua tại Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên hồi đầu năm.

Tại cuộc họp, ông Kim Jong-un yêu cầu các quan chức thể hiện “trách nhiệm đặc biệt và sự thận trọng cao độ” trong quá trình triển khai những dự án quan trọng của đất nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chỉ ra “một loạt sai lệch”, cho rằng nguyên nhân xuất phát từ năng lực điều hành và lãnh đạo còn hạn chế của các cơ quan phụ trách kinh tế. KCNA không nêu cụ thể những vấn đề mà ông Kim đề cập.

Theo ông Kim Jong-un, các mục tiêu do Trung ương Đảng đề ra không đơn thuần là những chỉ tiêu về số liệu mà còn là “những nhiệm vụ chính trị quan trọng” nhằm bảo vệ vị thế đất nước và chứng minh tính ưu việt của hệ thống.

Ông đồng thời yêu cầu các quan chức bảo đảm hoàn thành các mục tiêu chính sách trong năm nay, coi đây là nền tảng để thực hiện những mục tiêu dài hạn và cải thiện đời sống người dân.

KCNA không đề cập việc ông Kim Jong-un phản hồi những tín hiệu gần đây từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng nối lại tiếp xúc giữa hai nhà lãnh đạo.

Truyền thông Triều Tiên đến nay vẫn giữ im lặng trước những động thái này.

Ngày 25-8, ông Trump đăng lại thông điệp trước đó về chỉ thị giảm quy mô các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc. Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ cũng đăng tải những bức ảnh chụp ông cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên.