Mỹ tạm dừng lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực đối với người nộp đơn trên toàn cầu

ANTD.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tạm dừng các lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực đối với người nộp đơn trên toàn cầu, trong bối cảnh Washington siết chặt các quy định và hạn chế quyền tiếp cận đối với những người nộp đơn bị đánh giá là có nguy cơ trở thành gánh nặng cho hệ thống phúc lợi xã hội của Mỹ.

Biển hiệu bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ tại Thủ đô Washington D.C. Ảnh: Bloomberg/Getty Images.

Thông tin này đã được một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận vào ngày 25-8. Theo vị quan chức này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã triển khai chương trình đào tạo quy mô toàn cầu tại tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên thế giới từ đầu tháng 8. Do đó, lịch hẹn đối với các dịch vụ thị thực sẽ được điều chỉnh để phù hợp với hoạt động đào tạo này.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã xây dựng các hướng dẫn và chương trình đào tạo cập nhật từ đầu năm nay nhằm “đảm bảo mọi viên chức lãnh sự đều được trang bị đầy đủ năng lực để đánh giá toàn diện và nhất quán từng người nộp đơn xin thị thực”, vị quan chức Mỹ cho biết thêm.

Tờ Financial Times đưa tin, những người có lịch hẹn phỏng vấn đã nhận được email thông báo hủy lịch và cho biết họ sẽ được thông báo về thời gian, địa điểm mới sau.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định động thái trên nhằm đảm bảo người xin thị thực sẽ không trở thành đối tượng phụ thuộc vào các phúc lợi công cộng của Mỹ.

Tuy nhiên, theo tờ The Guardian, đây là một phần trong loạt chính sách mà chính quyền ông Trump áp dụng nhằm siết chặt kiểm soát cả nhập cư hợp pháp lẫn bất hợp pháp, đồng thời tạo ra quy trình sàng lọc khắt khe hơn đối với những người muốn nhập cảnh vào Mỹ.

Trong tuần này, chính quyền Tổng thống Trump cũng công bố kế hoạch thu hồi thị thực của những người xin tị nạn vốn nhập cảnh vào Mỹ với mục đích ban đầu là du lịch hoặc công tác. Có tới 200.000 người đang xin tị nạn có thể bị ảnh hưởng, đây được coi là đợt thu hồi thị thực quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Động thái này được thực hiện với sự phối hợp của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Theo hãng tin AP, dưới thời Tổng thống Trump, người xin thị thực cũng phải đối mặt với các hạn chế mới, bao gồm việc bị kiểm tra lịch sử hoạt động trên mạng xã hội và phải trả thêm chi phí xử lý hồ sơ.