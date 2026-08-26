Hàng nghìn người Indonesia cầu mưa giữa trời khói mù do cháy rừng

ANTD.VN - Khoảng 3.000 người Hồi giáo đã tập trung tại thành phố Palembang, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia để thực hiện nghi lễ cầu mưa đặc biệt trong khi các đám cháy rừng và đất than bùn tiếp tục lan rộng, tạo ra lớp khói mù dày đặc.

Người dân tập trung cầu mưa ở Palembang

Ngày 25-8, khoảng 3.000 người dân tập trung tại sân trụ sở chính quyền tỉnh Nam Sumatra để thực hiện lễ cầu mưa “salat istisqa” của người Hồi giáo.

Nghi lễ diễn ra khi khói dày đặc bao phủ nhiều tuyến đường, tòa nhà và công trình công cộng ở Palembang, khiến tầm nhìn giảm mạnh, nhiều phương tiện phải bật đèn giữa ban ngày.

Nam Sumatra hiện là địa phương ghi nhận số điểm nóng cháy rừng cao nhất Indonesia.

Người phụ nữ tham gia lễ cầu mưa

Dữ liệu vệ tinh mới nhất của Bộ Môi trường Indonesia cho thấy tỉnh này có 1.429 điểm nóng, tiếp đến là Tây Kalimantan với 1.226 điểm và Trung Kalimantan với 811 điểm.

Theo Bộ Lâm nghiệp Indonesia, riêng trong tháng 7, gần 940 km2 diện tích trên cả nước đã bị thiêu rụi, trong đó Nam Sumatra ghi nhận hơn 20km2.

Hàng nghìn người tham gia lễ cầu mưa

“Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan. Là những người có đức tin, chúng tôi cũng cầu nguyện để Thượng đế ban mưa, giúp cuộc sống trở lại bình thường”, Thống đốc Nam Sumatra Herman Deru phát biểu trước buổi cầu nguyện.

Ông Herman Deru cho biết hoạt động cầu mưa được tổ chức song song với các biện pháp chữa cháy và ứng phó hạn hán, đồng thời là dịp để cộng đồng đoàn kết đối phó với tình trạng môi trường nghiêm trọng tại địa phương.

Indonesia đang vật lộn với các vụ cháy rừng

Indonesia đang phải vật lộn với các vụ cháy rừng và đất than bùn trong điều kiện thời tiết khô hạn kéo dài và ảnh hưởng ngày càng rõ của El Nino.

Khói từ các đám cháy không chỉ bao phủ nhiều khu vực của Indonesia mà còn lan sang Malaysia và Brunei.

Indonesia đã tăng cường các hoạt động can thiệp thời tiết nhằm tạo mưa hỗ trợ chữa cháy.

Khoảng 30 máy bay và trực thăng được huy động cho các hoạt động tạo mưa và thả nước tại Kalimantan, 22 trực thăng khác được triển khai tại Sumatra.

Khói mù do các vụ cháy rừng bao phủ thành phố Palembang

Cảnh sát Indonesia trước đó bắt giữ 72 người bị tình nghi liên quan đến các vụ cháy rừng và đất than bùn. 4 công ty cũng đang bị điều tra với cáo buộc sử dụng lửa để phát quang đất nhằm giảm chi phí.

Cháy rừng thường xuyên xảy ra tại Indonesia trong mùa khô. Việc đốt đất phục vụ nông nghiệp và trồng trọt có thể tạo ra những đợt khói mù nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, giao thông đường bộ và hàng không, đồng thời ảnh hưởng tới các quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á.