Tổng thống Putin cho phép Nhà nước tạm tiếp quản các cơ sở hạ tầng trọng yếu bị UAV tấn công

ANTD.VN - Chính phủ Nga được phép tạm thời tiếp quản việc quản lý các cơ sở hạ tầng trọng yếu nếu chủ sở hữu tư nhân không bảo đảm khả năng bảo vệ hoặc khôi phục các cơ sở này sau những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Tổng thống Putin mở đường cho Nhà nước tạm tiếp quản các cơ sở hạ tầng trọng yếu

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra sắc lệnh cho phép Nhà nước tạm thời nắm quyền kiểm soát các cơ sở hạ tầng trọng yếu nếu các chủ sở hữu tư nhân không bảo vệ chúng trước các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine hoặc không xây dựng lại sau các cuộc tấn công.

Sắc lệnh được Điện Kremlin công bố tối 24-8, áp dụng đối với nhiều lĩnh vực quan trọng, trong đó có cơ sở hạ tầng năng lượng và nhiên liệu, công nghiệp, thông tin liên lạc, vận tải và logistics.

Những tháng gần đây, Ukraine tăng cường các cuộc tập kích tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Kiev sử dụng UAV tầm xa do nước này phát triển để tấn công các nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu và những trung tâm logistics lớn của Nga.

Hình ảnh cầu vồng xuất hiện trên Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Matxcơva ngày 24-8-2026

Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov khẳng định sắc lệnh không đồng nghĩa với việc quốc hữu hóa doanh nghiệp hay thay đổi quyền sở hữu.

Theo ông, đây chỉ là cơ chế cho phép Nhà nước “tham gia quản lý doanh nghiệp nhằm giải quyết những vấn đề an ninh cụ thể”.

Ông Manturov cũng nhấn mạnh cơ chế này không được áp dụng trên diện rộng mà chỉ nhằm vào những trường hợp cụ thể, với quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng ở cấp cao nhất.

Sắc lệnh được ban hành khi các cơ sở dầu khí của Nga tiếp tục bị tấn công.

Ukraine ngày 25-8 tuyên bố đã đánh trúng các mục tiêu tại nhà máy lọc dầu Afipsky ở vùng Krasnodar trong đêm, gây hỏa hoạn.

Thống đốc Krasnodar Veniamin Kondratyev cũng xác nhận xảy ra cháy tại một nhà máy lọc dầu ở Afipsky.

Matxcơva đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp chịu thiệt hại.

Bộ Tài chính Nga ngày 24-8 đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế và bảo hiểm đối với tập đoàn bán lẻ trực tuyến Wildberries cùng các doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng này sau khi nhiều kho hàng bị UAV Ukraine tấn công.

Trước đó, Tổng thống Putin tuyên bố Nga “phải và sẽ cải thiện hệ thống phòng không, nâng cao năng lực của hệ thống này”, đồng thời yêu cầu tăng cường phối hợp giữa quân đội, các cơ quan thực thi pháp luật, chính quyền dân sự, doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân.