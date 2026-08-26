Canada áp thuế trả đũa lên tới 50% đối với 700 sản phẩm của Mỹ

ANTD.VN - Chính phủ Canada tuyên bố sẽ áp thuế trả đũa lên tới 50% đối với khoảng 700 sản phẩm của Mỹ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế lên Canada và đe dọa tăng thuế thêm nữa.

Ảnh minh họa: Getty Images

Theo một thông báo trên trang web của Bộ Tài chính Canada, thép và nhôm của Mỹ sẽ bị đánh thuế 50%, trong khi các mặt hàng khác - bao gồm các sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng và thiết bị nông nghiệp - sẽ phải chịu thuế 25%. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực vào ngày 8-9-2026.

“Canada sẽ đáp trả thuế quan của Mỹ từng đồng một, từng mức thuế một”, Bộ trưởng Tài chính Canada Francois-Philippe Champagne cho biết tại cuộc họp báo hôm 25-8. Ông nói thêm rằng các loại thuế này “chủ yếu được thiết kế để bảo vệ ngành công nghiệp Canada bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ”.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada đã đổ vỡ vào ngày 21-8, khi cả hai bên cáo buộc nhau thực hiện những thay đổi vào phút chót đối với một thỏa thuận thương mại toàn diện được đề xuất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức áp thuế 50% đối với 20 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Canada, bao gồm rượu vang, xi măng, ván ép, quần áo và thiết bị khúc côn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Tranh chấp leo thang vào ngày 24-8 khi ông Trump sử dụng nền tảng Truth Social để đe dọa áp thuế quan cao hơn nữa đối với nước láng giềng phía Bắc của Mỹ.

Trong khi ông Trump coi thâm hụt thương mại với Canada là bằng chứng cho thấy Canada đang lợi dụng Mỹ, thì Thủ tướng Canada Mark Carney lập luận rằng thâm hụt thương mại tồn tại vì Mỹ nhập khẩu quá nhiều dầu, khí đốt và điện từ Canada. “Tôi không nghĩ họ muốn chúng tôi ngừng xuất khẩu”, ông nói trong bài phát biểu hôm 22-8.

Căng thẳng thương mại giữa Washington và Ottawa bắt nguồn từ nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Trump, nhưng bùng phát trở lại khi ông trở lại nắm quyền vào năm ngoái và phát động chiến dịch áp thuế sâu rộng đối với các đối tác thương mại lớn, bao gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Mexico.

“Chúng tôi không hề ảo tưởng”, Thủ tướng Carney nói hôm 22-8, đề cập đến các cuộc đàm phán của ông với Tổng thống Trump, “Chúng tôi nhận ra ngay từ đầu rằng nước Mỹ đã thay đổi”.