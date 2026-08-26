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Tổng thống Trump cảnh báo sẽ phá hủy bất kỳ tàu nào thả thủy lôi ở eo biển Hormuz

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố toàn bộ thủy lôi tại vùng biển quốc tế thuộc eo biển Hormuz đã được rà phá hoặc kích nổ, đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu nào thả thủy lôi mới tại tuyến hàng hải chiến lược này sẽ bị phá hủy.

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Tàu thuyền trên eo biển Hormuz ngày 25-8-2026

Ngày 25-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vừa nhận được thông báo từ Hải quân Mỹ rằng toàn bộ thủy lôi tại vùng biển quốc tế ở eo biển Hormuz đã được “rà phá hoặc kích nổ”.

“Iran đã được thông báo rằng bất kỳ tàu hoặc thuyền nào thả thủy lôi mới sẽ ngay lập tức bị phá hủy một cách có hệ thống”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ cho biết Washington đang sử dụng năng lực của Lực lượng Không gian Mỹ để giám sát “từng tấc” tại eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định chính quyền Mỹ áp dụng chính sách “không khoan nhượng” đối với việc thả thủy lôi tại khu vực này.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới, đặc biệt đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt.

Nhiều quốc gia phụ thuộc vào nguồn năng lượng đi qua tuyến đường này đang theo dõi chặt chẽ các nỗ lực khôi phục hoạt động lưu thông hàng hải.

Theo Yonhap

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Từ khóa:

#Tổng thống Trump #Eo biển Hormuz #An ninh hàng hải

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