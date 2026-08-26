Giám đốc Instagram ra tòa làm chứng trong vụ Meta bị kiện về tác hại của mạng xã hội

ANTD.VN - Giám đốc điều hành Instagram Adam Mosseri đã ra làm chứng trong vụ kiện tại Mỹ, trong đó 4 bang cáo buộc Meta cố tình thiết kế các tính năng có khả năng khiến trẻ em “nghiện” mạng xã hội, góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở giới trẻ.

Ông Adam Mosseri đến tòa án tại Oakland, California, ngày 25-8-2026

Meta, công ty mẹ của Instagram và Facebook, đang bị xét xử vì cáo buộc tìm cách thu hút người dùng trẻ tuổi vào nền tảng của mình bất chấp những lo ngại về sức khỏe tâm thần.

Ngày 25-8, ông Adam Mosseri, người đứng đầu Instagram từ năm 2018, xuất hiện trước tòa án liên bang ở Oakland, bang California, để bảo vệ những biện pháp mà Meta triển khai nhằm bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người dùng trẻ tuổi.

Vụ kiện do các bang California, Colorado, Kentucky và New Jersey tiến hành, cáo buộc Meta biết rõ nhưng vẫn chủ ý thiết kế những tính năng khiến trẻ em dành nhiều thời gian hơn trên các nền tảng của hãng.

Tại phiên tòa, công tố viên Jason Slothouber thuộc Văn phòng Tổng chưởng lý Colorado tập trung chất vấn ông Mosseri về tính năng “Take a break” (Nghỉ giải lao) của Instagram.

Tính năng này đưa ra lời nhắc người dùng tạm ngừng sử dụng ứng dụng sau một khoảng thời gian lướt nội dung liên tục.

Khi mới được triển khai, chỉ có rất ít thanh thiếu niên sử dụng tính năng trên. Tuy nhiên, kể từ khi Instagram giới thiệu tài khoản riêng dành cho thanh thiếu niên vào năm 2024, Meta đã đưa “Take a break” thành thiết lập mặc định đối với nhóm người dùng này.

Ông Mosseri cho rằng không nên đánh giá nỗ lực bảo vệ người dùng trẻ của Instagram chỉ dựa trên một tính năng, bởi công ty đã triển khai nhiều công cụ khác nhau liên quan đến an toàn và sức khỏe người dùng, đồng thời liên tục điều chỉnh chúng.

Phiên tòa bắt đầu từ tuần trước và dự kiến kéo dài khoảng 6 tuần. 4 bang nói trên nằm trong nhóm 29 bang của Mỹ khởi kiện Meta từ năm 2023 liên quan đến vấn đề an toàn và quyền riêng tư của trẻ em.

Trước đó, các bồi thẩm viên nghe lời khai của George Volichenko, cựu nhân viên Meta từng làm việc trong nhóm phụ trách sức khỏe tinh thần của Instagram.

Ông Volichenko khai rằng nhóm của mình từng đề xuất tự động kích hoạt tính năng “Take a break” cho những người dùng nhỏ tuổi, thay vì yêu cầu họ tự bật.

Theo ông Volichenko, đề xuất này không được chấp thuận do có thể ảnh hưởng đến những chỉ số quan trọng liên quan đến thời lượng và tần suất người dùng sử dụng các sản phẩm của Meta.

Bồi thẩm đoàn cũng được xem một tài liệu nội bộ có đoạn đề cập đến cách Meta ứng phó với các yêu cầu quản lý, trong đó nêu rằng có những trường hợp công ty lựa chọn không tuân thủ và chấp nhận bị phạt, hoặc chỉ tuân thủ ở mức tối thiểu.

Ông Mosseri đã làm chứng khoảng một giờ trong ngày 25-8 và dự kiến tiếp tục ra trước tòa vào ngày 26-8.