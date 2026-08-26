Nhật Bản có thể tái sử dụng đất khử phóng xạ ở ngoài Tokyo

ANTD.VN - Đài NHK của Nhật Bản đưa tin, đất phát sinh trong quá trình khử phóng xạ sau sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi năm 2011 dự kiến sẽ được tái sử dụng tại 2 địa điểm ngoài Tokyo.

Ảnh: NHK

Các nguồn tin cho biết, Chính phủ Nhật Bản đang hoàn tất thu xếp để đưa số đất này vào sử dụng trong khuôn viên khu nhà văn phòng của các cơ quan chính quyền tại thành phố Saitama giáp Tokyo và thành phố Sendai ở vùng Đông Bắc.

Số đất nói trên hiện được lưu giữ tại các cơ sở lưu trữ tạm thời trong tỉnh Fukushima. Theo quy định của pháp luật, toàn bộ số đất này phải được chuyển ra khỏi tỉnh để xử lý dứt điểm trước cuối tháng 3-2045.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến tái sử dụng phần đất có nồng độ chất phóng xạ thấp cho các công trình công cộng và những dự án khác trên toàn quốc, nhằm giảm lượng đất cần xử lý cuối cùng.

Để người dân hiểu và đồng thuận với kế hoạch, từ năm ngoái chính phủ nước này đã sử dụng đất tại một số điểm, trong đó có Văn phòng Thủ tướng và các bộ, cơ quan trung ương ở Tokyo. Ngoại trừ dự án thử nghiệm tại tỉnh Fukushima, đây sẽ là lần đầu tiên đất khử nhiễm được đưa ra tái sử dụng ở khu vực bên ngoài Tokyo.

Tại các địa điểm tái sử dụng ở Tokyo, đất được rải tại các bồn hoa và một số khu vực khác. Nồng độ phóng xạ cesium không vượt quá 8.000 becquerel mỗi kilogram, theo đúng tiêu chuẩn của chính phủ. Một lớp đất thường cũng được phủ lên trên để tránh tình trạng đất bị phát tán ra môi trường.