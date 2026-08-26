Trực thăng 'diều hâu đêm' Mỹ nát cánh sau cú đáp khẩn cấp giữa rừng

ANTD.VN - Trực thăng MH-60 Black Hawk của Trung đoàn Tác chiến Đường không Đặc biệt số 160 Lục quân Mỹ gặp sự cố khi huấn luyện và phải hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực rừng núi ở bang Colorado.

Trực thăng vận tải đa dụng MH-60 Black Hawk của Trung đoàn Tác chiến Đường không Đặc biệt số 160 lục quân Mỹ gặp sự cố trong lúc huấn luyện nên buộc phải thực hiện một cú hạ cánh ngoài kế hoạch tại bang Colorado ngày 25/8



Chính xác thì chiếc trực thăng xuất phát từ căn cứ Fort Campbell ở bang Kentucky và cố xảy ra ở khu vực phía bắc công viên Golden Gate Canyon, phía tây Denver. Toàn bộ thành viên tổ bay đều thoát khỏi trực thăng an toàn và không có trường hợp bị thương được ghi nhận.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc MH-60 nằm giữa một khoảng trống trong khu rừng, xung quanh có nhiều thân cây bị gãy. Cánh quạt chính của trực thăng bị hư hại nặng, nhiều phần cánh bị gãy gần cụm rotor. Trong khi đó, phần thân máy bay vẫn tương đối nguyên vẹn và không xuất hiện dấu hiệu cháy.

Hiện trường vụ tai nạn

MH-60 là biến thể Black Hawk được sử dụng bởi Trung đoàn Tác chiến Đường không Đặc biệt số 160, đơn vị chuyên thực hiện các nhiệm vụ hàng không đặc biệt của Lục quân Mỹ. Những chiếc trực thăng này có màu sơn tối đặc trưng và được trang bị các thiết bị phục vụ nhiệm vụ đặc biệt.

Quân đội Mỹ chưa công bố nguyên nhân khiến chiếc trực thăng phải hạ cánh ngoài kế hoạch. Một cuộc điều tra an toàn đã được triển khai để xác định nguyên nhân sự cố. Đơn vị vận hành cho biết không thể cung cấp thêm thông tin trong lúc cuộc điều tra đang diễn ra.