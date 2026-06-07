Trao tặng nhà cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

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Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư không chỉ là một trong số ít người cao niên của phường Bình Thạnh (106 tuổi) mà còn là nhà nghiên cứu danh tiếng, đã có nhiều đóng góp cho Việt Nam. Căn hộ trao cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư có diện tích khoảng 50m2 (chưa tính gác xép) nằm ở tầng 4 thuộc chung cư 3.6 số 482A Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, rất gần phường Bình Thạnh nơi ông đang sinh sống với con trai. Bà Thái Thị Hồng Nga - Chủ tịch HĐND phường Bình Lợi Trung cho biết, UBND phường sẽ hỗ trợ ông thường xuyên trong sinh hoạt, nghiên cứu và làm không gian lưu trữ, giới thiệu.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã xuất bản nhiều sách biên khảo, tài liệu tra cứu, đồng thời lưu giữ nhiều hiện vật, kỷ vật gắn với quá trình sinh hoạt, làm việc và nghiên cứu. Tuy nhiên, con cháu trong gia đình không ai theo đuổi lĩnh vực văn hóa, lịch sử, nên ông lo ngại di sản này sẽ không được bảo tồn đúng cách sau khi ông qua đời. “Từ thực tế đó, tôi cho rằng TP.HCM cần nghiên cứu về việc hình thành các phòng hoặc nhà lưu niệm dành cho những nhân vật có đóng góp lớn trong lĩnh vực văn hóa của thành phố, để sau này ai có quan tâm thì tìm đến tra cứu, sử dụng tài liệu tại chỗ” - nhà nghiên cứu 106 tuổi đề xuất.