"Lầu chú Hỏa" được khen là trải nghiệm kinh dị dữ dội của điện ảnh Việt Nam

ANTD.VN - Ra mắt giới báo chí và truyền thông chiều 5/6, phim điện ảnh "Lầu chú Hỏa" nhận về nhiều lời khen. Có mặt tại sự kiện, đạo diễn, nhà sản xuất và các diễn viên bày tỏ xúc động khi tác phẩm được đón nhận.

Đại diện đơn vị sản xuất Runup Vietnam, ông Lee Jin Sung, cảm ơn các đơn vị truyền thông dành thời gian cho buổi chiếu của "Lầu chú Hỏa - Lời nguyền con ma nhà họ Hứa". Ông chia sẻ: “Tôi đã xem phim rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn rất thích và bị bất ngờ. Hy vọng phim khiến các bạn hài lòng”. Lần đầu thấy mình trên màn ảnh rộng, dàn diễn viên tân binh đều không giấu được niềm xúc động và hồi hộp.

Đại diện đơn vị sản xuất Runup Vietnam, ông Lee Jin Sung và đạo diễn Hùng Trần

Câu chuyện của "Lầu chú Hỏa" theo chân một nhóm streamer bước vào biệt thự bỏ hoang đã lâu của nhà họ Hứa, giải mã lời đồn oán linh cô Hứa trấn yểm nơi đây. Sau buổi chiếu đầu tiên, tác phẩm nhận về nhiều nhận xét tích cực. Nhiều người thích thú với cách bộ phim đi đến tận cùng của thể loại kinh dị, ấn tượng vì cảm giác âm u, rùng rợn đầy chân thật mà phim tạo dựng. “Phim kinh dị Việt đáng sợ nhất từ trước đến nay”, “Trải nghiệm kinh dị dữ dội nhất trên màn ảnh Việt” là những lời có cánh mà các khán giả đầu tiên dành tặng "Lầu chú Hỏa".

Nhân đôi nỗi sợ với found footage và 4DX

"Lầu chú Hỏa" đánh dấu lần đầu điện ảnh nội địa có phim chiếu rạp làm theo phong cách found footage (giả tài liệu). Bước vào phim, khán giả giống như chơi game nhập vai, được thấy những gì nhân vật thấy và được cảm những gì nhân vật cảm - như lời chia sẻ của đạo diễn Hùng Trần.

Nhà làm phim 9X cho rằng chân thật là điểm mạnh nhất của dự án. Anh muốn làm khán giả sợ hãi vì những chuyện ma mị, ám ảnh ở trong phim được khắc họa quá chân thật. Với định dạng 4DX ở rạp chiếu, "Lầu chú Hỏa" hứa hẹn tăng thêm nỗi sợ ở người xem, làm nên trải nghiệm đáng giá nơi rạp chiếu đối với các fan của dòng phim kinh dị.

Trước lời nhận xét "Lầu chú Hỏa" có phần tương đồng với phim "Bệnh viện ma ám" (Gonjiam: Haunted Asylum) của Hàn Quốc, nhà sản xuất Lee Jin Sung phản hồi: “Hive Media Corp là đơn vị sản xuất 'Bệnh viện ma ám', cũng là đơn vị đồng hành sản xuất của 'Lầu chú Hỏa'. Khi làm 'Lầu chú Hỏa', chúng tôi liên hệ Hive Media Corp để cùng phát triển, xin kinh nghiệm làm phim found footage. Họ rất tôn trọng chất liệu của Lầu chú Hỏa và đây là một phim hoàn toàn riêng biệt”.

Trương Huỳnh Như vào vai cô Hứa trong phim nhưng không lộ mặt

Cô Hứa giấu mặt trên phim, lộ diện ngoài đời

Mặc dù là nhân vật trung tâm làm nên nỗi sợ của câu chuyện, cô Hứa - tiểu thư út của nhà họ Hứa - không lộ mặt rõ ràng xuyên suốt "Lầu chú Hỏa". Lý giải về lựa chọn này, đạo diễn Hùng Trần cho hay anh muốn khai thác sự tưởng tượng của khán giả, bởi: “Tưởng tượng mới là thứ đáng sợ nhất. Những thứ xa xa, mờ ảo, gợi sự tưởng tượng thường gây rùng rợn và ám ảnh hơn những thứ quá rõ ràng”.

Bù đắp lại sự giấu mặt trên phim, “cô Hứa” bất ngờ lộ diện ở sự kiện. Đảm nhận vai này là Trương Huỳnh Như - một nhan sắc nổi bật ở lĩnh vực sân khấu kịch. Nữ diễn viên kể khi cô nộp hồ sơ casting "Lầu chú Hỏa", cô bất ngờ được đề nghị vào vai cô Hứa, trong khi tuyến vai này không được nhắc đến trong danh sách casting. Cô chia sẻ hóm hỉnh về sự ẩn dật của mình trên màn ảnh: “Tôi cũng tò mò vì mình bị giấu mặt. Đạo diễn Hùng Trần nói là do tôi đẹp quá, sẽ làm khán giả không sợ. Nhưng tôi nghĩ anh Hùng làm vậy có cái đúng. Hiệu ứng hóa trang cộng với không gian mờ ảo sẽ gây sợ hãi hiệu quả hơn”.

Đạo diễn Hùng Trần tiết lộ ngay khi xem video casting của Trương Huỳnh Như, anh đã thấy đây là cô Hứa anh cần tìm. “Không thể là ai khác”, anh nhớ lại. Không chỉ Trương Huỳnh Như, mà các diễn viên khác cũng được đạo diễn tuyển chọn theo tiêu chí hợp vai và diễn tốt. Anh cho rằng độ nổi tiếng, lượng follower cao trên mạng xã hội của diễn viên rất quan trọng cho truyền thông phim, nhưng cảm xúc của khán giả trong rạp còn quan trọng hơn thế. “Các diễn viên ở đây đều xứng đáng vì họ đã làm rất tốt”, đạo diễn bày tỏ.

Cùng với Trương Huỳnh Như, diễn viên trẻ Phụng Hoàng (vai Nhàn) được chào đón khi là người liên tục tạo nên những tràng cười duyên dáng trên màn ảnh. Hồ Bảo Kha - vai người yêu cô Hứa - tạo nên cú lật đầy ám ảnh ở kết phim. Trần Kỳ Anh, Chi Bảo, Nguyễn Minh Thời và Dũng Hà ghi điểm vì vào vai đầy dấn thân.

Cô đồng từ ngoài đời vào phim

"Lầu chú Hỏa" đánh dấu sự trở lại điện ảnh của Nguyễn Công Nương sau 10 năm, kể từ phim "Quả tim máu" của đạo diễn Victor Vũ. Trong vai cô đồng Bạch, diễn viên gây bất ngờ tại buổi giao lưu với báo chí khi tiết lộ, ở ngoài đời cũng là một cô đồng đã 9 năm. Dẫu có nhiều thuận lợi để nhập vai nhưng Công Nương vẫn gặp khá nhiều thử thách từ đạo diễn Hùng Trần.

Tại sự kiện, người đẹp trổ tài tái hiện cảnh niệm chú ở cảnh phim thực hiện nghi lễ gọi hồn. Cô cho biết rất thích trải nghiệm đóng phim found footage và đó là lý do cô nhận lời tái xuất màn ảnh rộng sau nhiều năm ở ẩn.

Công Nương trở lại sau 10 năm đóng "Quả tim máu" của Victor Vũ

Nối tiếp buổi chiếu dành cho báo chí và truyền thông, "Lầu chú Hỏa - Lời nguyền con ma nhà họ Hứa" sẽ có suất chiếu giao lưu dành cho sinh viên trường Đại học Hutech và Đại học Hoa Sen vào 10h sáng ngày 10/6 và một suất chiếu phim trải nghiệm cho fan kinh dị vào lúc 11:30 tối 10/6. Từ 18h cùng ngày và 18h ngày 11/6, phim đến với khán giả qua các suất chiếu sớm và công chiếu chính thức toàn quốc từ 12/6.