ANTD.VN - Trước thềm concert “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Ban tổ chức lưu ý khán giả thực hiện đúng quy định về check-in, kiểm soát an ninh và vật dụng mang vào khu vực sự kiện.

Người tham dự cần chuẩn bị vé cùng giấy tờ tùy thân, chủ động đến sớm để tránh ùn tắc tại các cổng vào. Các vật dụng thuộc danh mục cấm, gây mất an toàn hoặc ảnh hưởng đến chương trình sẽ không được mang vào sân. Khán giả cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh, ban tổ chức, giữ gìn trật tự, không chen lấn và bảo đảm an toàn trong suốt thời gian diễn ra concert.