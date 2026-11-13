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Tràng An được ghi danh Di sản Địa chất, hình mẫu tiêu biểu hàng đầu thế giới

TN

ANTD.VN - Liên hiệp Quốc tế các Khoa học Địa chất (IUGS) công bố danh sách 100 địa điểm Di sản địa chất lần thứ ba, trong đó có Karst nhiệt đới Tràng An (Ninh Bình). Sự ghi danh này tiếp tục khẳng định những giá trị địa chất nổi bật của Quần thể danh thắng Tràng An trên phạm vi quốc tế.

Ngày 6/11/2026, tại Monchique (Bồ Đào Nha), Liên hiệp Quốc tế các Khoa học Địa chất (IUGS) chính thức công bố danh sách 100 địa điểm Di sản địa chất thế giới lần thứ ba. Trong đó, "Karst nhiệt đới Tràng An" (tỉnh Ninh Bình, Việt Nam) vinh dự được ghi danh ở mã số 283.

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Hình ảnh minh họa có sử dụng AI

Theo đánh giá của IUGS, Tràng An là hình mẫu tiêu biểu hàng đầu thế giới về địa hình karst nhiệt đới từng chịu tác động biển xâm thực nhưng hiện đã nổi trên đất liền. Giá trị khoa học nổi bật của khu vực này hội tụ ở hệ thống núi đá vôi dạng tháp, dạng nón, thung lũng kín, hang động cùng các dấu tích mực biển cổ như ngấn ăn mòn, nền mài mòn và tích tụ vỏ sinh vật biển. Đây là nguồn tư liệu quý giá phục vụ nghiên cứu tiến hóa địa hình và biến đổi môi trường toàn cầu.

Bên cạnh danh hiệu Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận năm 2014, sự ghi danh lần này tiếp tục khẳng định tầm vóc quốc tế của Quần thể danh thắng Tràng An. Sự kiện mở ra cơ hội lớn để Ninh Bình thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, giáo dục di sản và phát triển sản phẩm du lịch địa chất gắn với bảo tồn bền vững.

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Từ khóa:

#Tràng An

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