Từ tháng 11/2026, nhiều chính sách mới về học phí, dữ liệu, tuyển dụng lao động có hiệu lực

ANTD.VN - Từ tháng 11/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến nhóm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện/phương án bảo đảm về an ninh, trật tự; lĩnh vực kinh doanh xổ số; tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; về tuyển dụng người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; lĩnh vực dữ liệu; phổ cập giáo dục mầm non.