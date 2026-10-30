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Từ tháng 11/2026, nhiều chính sách mới về học phí, dữ liệu, tuyển dụng lao động có hiệu lực

TN

ANTD.VN - Từ tháng 11/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến nhóm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện/phương án bảo đảm về an ninh, trật tự; lĩnh vực kinh doanh xổ số; tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; về tuyển dụng người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; lĩnh vực dữ liệu; phổ cập giáo dục mầm non.

Văn bản nêu rõ 6 văn bản/quy định mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 11/2026 như sau:

cs.png
Hình ảnh minh họa có sử dụng AI

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