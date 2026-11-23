ANTD.VN - Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Theo đó, Luật nghiêm cấm hoàn toàn các hành vi sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, xuất nhập khẩu, tàng trữ và sử dụng đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha cùng các nguyên liệu, thiết bị chuyên dụng liên quan.

Trên không gian mạng, Luật cấm bán thuốc lá qua các nền tảng thương mại điện tử, cấm tiếp thị liên kết dưới mọi hình thức và hạn chế việc trưng bày hình ảnh, nhãn hiệu sản phẩm. Đối với thuốc lá truyền thống, cơ quan quản lý sẽ kiểm soát chặt chẽ sản lượng tiêu thụ trong nước theo lộ trình cắt giảm, kết hợp bắt buộc dán tem, in mã vạch để truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, các quy định cấm người dưới 18 tuổi tiếp cận thuốc lá và bảo vệ quyền được sống trong môi trường không khói thuốc tiếp tục được siết chặt.

Luật chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, riêng một số điều khoản đặc thù về nhượng quyền thương mại và quy định chuyển tiếp sẽ áp dụng từ ngày 1/3/2027 và 1/1/2028.