Hướng dẫn 2 cách giải quyết vi phạm giao thông, kể cả phạt nguội

ANTD.VN - Nhằm giúp người dân chủ động thực hiện đúng quy định, tiết kiệm thời gian và bảo vệ quyền lợi cá nhân, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông nắm rõ trình tự giải quyết vi phạm hành chính, bao gồm cả các trường hợp phạt nguội qua camera giám sát.

Theo đó, quy trình được triển khai linh hoạt qua hai hình thức:

Trực tiếp tại trụ sở CSGT: Người vi phạm xuất trình biên bản (hoặc thông báo phạt nguội) để đối chiếu hồ sơ, xem lại hình ảnh vi phạm. Cán bộ chức năng sẽ thông báo mức phạt, thực hiện tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trực tiếp hoặc đồng bộ trên môi trường điện tử (VNeID). Sau khi nộp phạt và đối chiếu chứng từ, người vi phạm được nhận lại giấy tờ hoặc tang vật bị tạm giữ.

Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công: Người dân tra cứu quyết định xử phạt qua mã số được gửi tới số điện thoại đăng ký, thanh toán tiền phạt online và đăng ký nhận lại giấy tờ tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích. Dữ liệu tạm giữ trên hệ thống VNeID sẽ tự động gỡ bỏ sau khi hoàn tất thủ tục.

Công an thành phố lưu ý người dân chỉ làm việc tại địa điểm niêm yết chính thức của đơn vị CSGT, tuyệt đối không giải quyết qua trung gian trái pháp luật.