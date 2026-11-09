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Tài khoản ngân hàng mở trước 28/9/2026 phải xác thực VNeID trước ngày 30/6/2027

TN

ANTD.VN - Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, sửa đổi Nghị định 69/2024/NĐ-CP), các tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng tạo lập trước ngày 28/9/2026 bắt buộc phải hoàn thành việc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID chậm nhất trước ngày 30/6/2027.

Đây là lộ trình chuyển tiếp dành riêng cho ngành ngân hàng nhằm tăng cường an toàn thông tin và định danh chính chủ. Đối với tài khoản thuộc các lĩnh vực khác như chứng khoán, viễn thông hay thương mại điện tử, thời hạn hoàn thành sớm hơn, chậm nhất vào 31/12/2026. Riêng các tài khoản mở mới từ ngày 28/9/2026 phải liên kết ngay thời điểm đăng ký.

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Người dân lưu ý, việc liên kết tài khoản ngân hàng để xác thực danh tính hoàn toàn độc lập với thao tác tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Để thực hiện đúng quy định, chủ tài khoản làm theo các bước:

Đăng nhập VNeID (đã kích hoạt mức 2), truy cập mục Ví giấy tờ - chọn Tích hợp giấy tờ - bấm Tạo mới yêu cầu.

Chọn loại giấy tờ là Tài khoản thanh toán.

Điền thông tin nhà cung cấp (ngân hàng), số tài khoản/thẻ/ví điện tử.

Tích xác nhận thông tin và bấm Gửi yêu cầu để hệ thống phê duyệt.

Thông tin tài khoản ngân hàng cũng thuộc nhóm 5 loại thông tin cơ bản được tích hợp trên VNeID theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, hỗ trợ tối đa việc lược bỏ giấy tờ khi giao dịch dịch vụ công.

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Từ khóa:

#tài khoản ngân hàng

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