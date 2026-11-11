Cảnh báo ma túy thế hệ mới ngụy trang tinh vi: Hiểm họa khó lường

ANTD.VN - Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm, các loại ma túy thế hệ mới nay được ngụy trang dưới dạng đồ uống “thảo mộc thư giãn”, “nước vui”, bánh kẹo hay tinh dầu thuốc lá điện tử. Không còn lộ liễu, các chất này đang len lỏi vào các phòng trọ, chung cư mini, âm thầm tấn công giới trẻ.