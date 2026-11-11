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Cảnh báo ma túy thế hệ mới ngụy trang tinh vi: Hiểm họa khó lường

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TN

ANTD.VN -  Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm, các loại ma túy thế hệ mới nay được ngụy trang dưới dạng đồ uống “thảo mộc thư giãn”, “nước vui”, bánh kẹo hay tinh dầu thuốc lá điện tử. Không còn lộ liễu, các chất này đang len lỏi vào các phòng trọ, chung cư mini, âm thầm tấn công giới trẻ.

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Hình ảnh minh họa có sử dụng AI

Việc sử dụng ma túy tổng hợp gây tổn hại nghiêm trọng hệ thần kinh, dẫn đến hoang tưởng, ảo giác, suy đa tạng, thậm chí tử vong và kéo theo nhiều hệ lụy xã hội. Trước tình hình này, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, siết chặt quản lý địa bàn cơ sở, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trực quan trên không gian mạng nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân và thanh thiếu niên.

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Từ khóa:

#ma túy thế hệ mới

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