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Cảnh giác: Truy cập link ‘tài liệu học tập miễn phí’, nữ sinh bị chiếm Facebook và đe dọa

TN

ANTD.VN - Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm tài liệu học tập miễn phí, các đối tượng phát tán đường link giả mạo nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập, chiếm quyền Facebook, sau đó mạo danh lừa đảo và sử dụng hình ảnh cá nhân để đe dọa nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông qua các đường link giả mạo tài liệu học tập miễn phí.

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Hình ảnh minh họa có sử dụng AI

Cơ quan Công an khuyến cáo học sinh, sinh viên không truy cập đường link lạ, không cung cấp mật khẩu, mã OTP trên website không rõ nguồn gốc; cần bật xác thực hai yếu tố và thường xuyên kiểm tra lịch sử đăng nhập. Khi bị đe dọa, cần lưu giữ bằng chứng, tuyệt đối không chuyển tiền và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.

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Từ khóa:

#lừa đảo Facebook

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