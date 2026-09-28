Những chuyến hàng nối nhịp yêu thương

ANTD.VN - Giữa dòng chảy cuộc sống hối hả, nghề shipper lâu nay vẫn thường gắn liền với những con số, đơn hàng... Thế nhưng, đằng sau chiếc áo đẫm mồ hôi là những câu chuyện đời thường dung dị, nơi mỗi chuyến giao hàng đều mang theo sự kết nối và niềm vui cho người nhận.

Anh Nguyễn Tùng, shipper J&T Express tại bưu cục Cát Khánh (Bình Định), người đã giữ vững danh hiệu "shipper 5 sao" 5 tháng liên tiếp ghi nhận những người giao hàng luôn dẫn đầu về hiệu suất và chất lượng phục vụ cũng trải qua những câu chuyện tương tự.

Anh Nguyễn Tùng tìm thấy ý nghĩa trong công việc từ niềm vui của khách hàng

Suốt thời gian làm nghề, anh Tùng vẫn nhớ như in một lần giao món quà đặc biệt từ thành phố về quê. Khi anh đến, thoạt đầu người nhận từ chối nhận vì cho rằng mình không đặt hàng.

Thay vì rời đi, anh kiên nhẫn liên hệ lại với người gửi và vỡ lẽ: đó là món quà mua bằng tháng lương đầu tiên của con gái gửi tặng người mẹ bao năm nuôi con ăn học trên thành phố nhờ những đồng tiền chắt chiu từ gánh rau ngoài chợ.

Nhìn ánh mắt rưng rưng của người mẹ, anh cũng vui lây. "Khách hàng vất vả nuôi con thành tài, nay nhận được món quà báo hiếu, tôi là người trao tận tay nên cũng thấy mừng lây", anh chia sẻ.

Chính những niềm vui trong công việc phần nào khiến anh luôn nỗ lực duy trì hiệu suất công việc qua từng tháng để giữ vững thành tích 5 sao. Thế nhưng, trong tháng vừa qua, khi biết bưu cục ở Đắk Lắk đang thiếu nhân sự và cần người hỗ trợ gấp trong 15 ngày, anh Tùng đã gác lại mục tiêu duy trì thành tích.

Khi được hỏi về những khó khăn khi chuyển đến một địa bàn xa lạ, anh thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân không hề lo lắng: "Có bản đồ trong tay, không biết đường thì cứ mạnh dạn hỏi thăm người dân, tôi tin mình đều có thể hoàn thành tốt".

Cùng chung một chữ "tâm" với nghề, anh Huỳnh Đông Sơn, shipper J&T Express tại bưu cục Mộ Đức (Quảng Ngãi), cũng đạt danh hiệu 5 sao trong 5 tháng liền. Anh luôn chủ động sắp xếp công việc từ sáng sớm để đáp ứng các tuyến giao cách bưu cục khoảng 20km.

Anh Huỳnh Đông Sơn luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc

Sự cẩn trọng và nhiệt thành của anh được thể hiện qua từng chi tiết nhỏ: khi nhận được cuộc gọi khẩn thiết từ một người khách ở thành phố Hồ Chí Minh nhờ ưu tiên giao gấp bưu phẩm là thuốc cho người mẹ sống một mình, anh không ngần ngại điều chỉnh ngay lộ trình.

Khi anh mang thuốc đến tận tay, người mẹ đã rất cảm kích. Biết món hàng cấp thiết đã được giao đúng lúc, anh Sơn chỉ cười hiền chia sẻ: "Khách đã nhờ vậy thì mình phải cố gắng giao trước, vì họ đang cần mà".

Làm nghề giao hàng, ai cũng hiểu sự vất vả của nắng gió và áp lực thời gian. Song vượt lên trên áp lực công việc là sự quan tâm giữa những con người xa lạ qua từng món quà con cái gửi cho cha mẹ ở quê, hay những đơn thuốc cần giao gấp cho người lớn tuổi sống một mình.

Chính sự chân thành đã giúp những shipper của J&T Express hoàn thành trọn vẹn công việc mỗi ngày, đưa từng kiện hàng đến tay người nhận đúng lúc và trọn vẹn.

Chương trình "Shipper 5 sao" là một trong những hoạt động của J&T Express nhằm ghi nhận những shipper có kết quả công việc và chất lượng phục vụ nổi bật.

Sau 5 tháng triển khai, chương trình đã ghi nhận hơn 4.000 shipper đạt danh hiệu, trong đó nhiều người duy trì thành tích trong nhiều tháng liên tiếp. Danh hiệu không chỉ ghi nhận kết quả công việc, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực được tạo nên trên mỗi hành trình giao nhận.