Nhật cung cấp cho Ukraine hệ thống dò mìn mới, phân tích bằng trí tuệ nhân tạo

ANTD.VN - Nhật Bản vừa cung cấp cho Ukraine một hệ thống dò mìn mới sử dụng thiết bị bay không người lái gắn cảm biến kết hợp phân tích bằng trí tuệ nhân tạo.

Lễ bàn giao hệ thống dò mìn mới được tổ chức tại Thủ đô Kiev của Ukraine. Ảnh: NHK

Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Ukraine đã bàn giao hệ thống này cho Chính phủ Ukraine trong một buổi lễ tổ chức tại Thủ đô Kiev hôm 13-8.

Một lãnh đạo cấp cao của Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine bày tỏ lòng biết ơn, nói rằng Ukraine sẽ tận dụng tối đa sự hỗ trợ của Nhật Bản để cứu sinh mạng người dân.

Hệ thống này gồm thiết bị bay không người lái được thiết kế để khảo sát bề mặt và tình trạng dưới lòng đất bằng cảm biến từ trường và camera quang học từ độ cao khoảng 3 mét. Thông tin thu thập được phân tích bằng trí tuệ nhân tạo nhằm lập bản đồ với độ chính xác cao về vị trí của mìn và các loại bom đạn chưa nổ khác.

Trước đây, nhân viên rà phá bom mìn thường xác định các bãi mìn thông qua phỏng vấn người dân và một số phương pháp khác. Tuy nhiên, hệ thống mới được kỳ vọng sẽ giảm mạnh khối lượng công việc và thời gian cần thiết cho quá trình định vị, đồng thời cho phép rà soát trên phạm vi rộng hơn một cách an toàn hơn.

Đại sứ Nhật Bản tại Ukraine Nakagome Masashi nói rằng Nhật Bản mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả và mức độ an toàn của công tác rà phá bom mìn.

Đại sứ Masashi nói thêm rằng Nhật Bản cũng sẵn sàng hỗ trợ đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine, dù ông khó có thể chứng kiến điều này vì ông sắp hết nhiệm kỳ tại Ukraine.