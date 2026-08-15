JAXA sắp phóng tàu thám hiểm mặt trăng của Sao Hỏa, nặng hơn 4,4 tấn

ANTD.VN - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã cho ra mắt truyền thông tàu thám hiểm mặt trăng của Sao Hỏa, dự kiến sẽ được phóng lên sớm nhất là vào mùa thu này.

Tàu thám hiểm có 3 mô-đun, cao 5,3 mét, và nặng hơn 4,4 tấn. Ảnh: NHK

Mục tiêu của sứ mệnh là sẽ lần đầu tiên mang về Trái đất các mẫu vật trên bề mặt mặt trăng Phobos của Sao Hỏa.

Hôm 13-8, các phóng viên đã được mời đến Trung tâm Vũ trụ Tanegashima để chiêm ngưỡng tàu Thám hiểm Mặt Trăng Sao Hỏa (MMX). JAXA đã chi khoảng 347 triệu USD để phát triển tàu thám hiểm phục vụ sứ mệnh này.

JAXA hy vọng đây sẽ là lần đầu tiên loài người hạ cánh thành công tàu thám hiểm trên mặt trăng của Sao Hỏa và mang về mẫu vật.

Tàu có 3 mô-đun, cao 5,3 mét, và nặng hơn 4,4 tấn. Mô-đun đầu tiên bao gồm động cơ và bình nhiên liệu, sẽ được sử dụng trong chuyến bay đến Phobos. Mô-đun này được đặt tách hẳn khỏi 2 mô-đun còn lại trong buổi ra mắt truyền thông.

Mô-đun thứ hai phục vụ mục đích thám hiểm. Mô-đun này sẽ có 4 chân để hạ cánh xuống Phobos, và mang theo thiết bị có thể thu thập mẫu vật trên bề mặt cũng như thiết bị quan trắc.

Mô-đun thứ ba sẽ được sử dụng trong hành trình trở về Trái đất. Mô-đun này có một buồng trữ các mẫu vật thu thập được, cũng như các máy ảnh độ nét siêu cao do JAXA và Đài NHK đồng chế tạo.

Theo kế hoạch, tàu sẽ được phóng lên bằng tên lửa H3 của Nhật Bản, sớm nhất là vào mùa thu này. Dự kiến, tàu sẽ mất khoảng 1 năm để đến Sao Hỏa, sau đó sẽ thám hiểm trong 3 năm. Nếu tất cả diễn ra đúng kế hoạch, tàu sẽ quay lại Trái đất 5 năm sau khi được phóng lên và sẽ mang về cát từ bề mặt của Phobos.