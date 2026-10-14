Công an xã Tân An đẩy mạnh thực hiện phong trào "Ba nhất"

ANTD.VN - Phong trào thi đua "Ba nhất": "Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất" đang được Công an xã Tân An (tỉnh An Giang) cụ thể hóa bằng những phần việc gắn trực tiếp với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ Nhân dân.

Từ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ đến phát huy các mô hình tự quản, mỗi phần việc đều hướng về cơ sở. Qua đó, phong trào từng bước đi vào công việc thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Những việc làm cụ thể góp phần giữ bình yên địa bàn.

Gần dân từ những việc cụ thể

Ngay khi triển khai phong trào "Ba nhất", Ban Chỉ huy Công an xã Tân An đã cụ thể hóa nội dung thi đua thành từng nhóm nhiệm vụ gắn với công việc hằng ngày của CBCS. Trong đó, công tác quản lý hành chính và thực hiện Đề án 06 được xác định là lĩnh vực thể hiện rõ tinh thần phục vụ Nhân dân. Đơn vị tập trung rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục về đăng ký cư trú, xác thực định danh điện tử VNeID. Công an xã còn bố trí cán bộ trực ban, tiếp dân ngoài giờ hành chính để hỗ trợ người dân đi làm ăn xa trở về địa phương.

Công an xã Tân An đã tiếp nhận, giải quyết 2.969 trường hợp đăng ký, quản lý cư trú qua dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 100%, cùng 4.857 trường hợp định danh và xác thực điện tử. Trung tá Nguyễn Thị Lan Phương, cán bộ của đơn vị cho biết, với người dân còn khó khăn trong tiếp cận công nghệ, CBCS phải kiên nhẫn hướng dẫn từng bước. "Có những việc với cán bộ rất đơn giản, nhưng với người dân, nhất là người lớn tuổi, lại không dễ dàng. Vì vậy, chúng tôi luôn xác định giúp dân làm thủ tục nhanh, đúng và thuận lợi cũng là một cách để đưa tinh thần "Gần dân nhất" vào công việc hằng ngày" - Trung tá Nguyễn Thị Lan Phương chia sẻ.

Công an xã Tân An giúp những người cao tuổi làm căn cước công dân

Bà Nguyễn Thị Lắm, người được Công an xã Tân An hỗ trợ làm căn cước công dân, cho biết bà rất yên tâm khi được cán bộ hướng dẫn tận tình. "Tôi lớn tuổi nên mấy việc giấy tờ, điện thoại, đăng ký thông tin có khi không rành. Được cán bộ hướng dẫn tận tình, chỗ nào chưa hiểu thì chỉ lại, tôi thấy rất yên tâm. Cán bộ gần gũi, nói chuyện nhẹ nhàng, giúp dân như giúp người nhà vậy"- bà Lắm bộc bạch.

Theo Trung tá Trang Hoàng Vân, Trưởng Công an xã Tân An, tiêu chí "Gần dân nhất" còn được đơn vị đưa vào quy tắc ứng xử của CBCS khi tiếp xúc với Nhân dân. Ban Chỉ huy Công an xã yêu cầu CBCS giữ đúng lễ tiết, tác phong, kiên quyết chống biểu hiện quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu. Đơn vị xác định sự hài lòng và tin tưởng của Nhân dân là thước đo quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Giữ bình yên từ cơ sở

Một điểm nổi bật trong thực hiện phong trào "Ba nhất" tại Công an xã Tân An là phát huy vai trò của Nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự. Đơn vị duy trì các nhóm "Zalo an ninh kết nối bình yên" tại các khóm và hệ thống 36 mắt camera giám sát tại các tuyến đường, khu dân cư, địa bàn trọng điểm. Các mô hình tổ tự quản về an ninh, trật tự, tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, cổng trường an toàn giao thông, "02 An" và các tổ hòa giải ở cơ sở tiếp tục được phát huy. Những mô hình này giúp lực lượng Công an kịp thời nắm tình hình, chủ động phòng ngừa nguy cơ phát sinh từ địa bàn dân cư.

Hiệu quả của sự kết nối giữa Công an và Nhân dân được thể hiện qua một vụ việc xảy ra trên địa bàn. Từ nguồn tin của người dân trên nhóm Zalo an ninh về một nhóm đối tượng có dấu hiệu tụ tập, chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn trong đêm, Công an xã Tân An nhanh chóng triển khai lực lượng. Chưa đầy 5 phút, tổ công tác tuần tra đã có mặt tại hiện trường, ngăn chặn vụ việc và thu giữ nhiều hung khí, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Qua đó, tinh thần "Nhanh nhất" được thể hiện bằng khả năng tiếp nhận, xử lý thông tin và có mặt kịp thời khi địa bàn phát sinh vấn đề.

Hỗ trợ những người yếu thế làm căn cước công dân

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn xã Tân An không xảy ra; 100% tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận, phân loại và xử lý đúng quy định pháp luật, điều tra khám phá tội phạm trật tự xã hội đạt 100%. Công an xã tổ chức 30 cuộc tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự công cộng với 180 lượt CBCS tham gia. Qua đó, lực lượng phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện trộm cắp dây điện, xử lý 2 đối tượng sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản. Hai đối tượng này bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 8 triệu đồng.

Thời gian tới, Công an xã Tân An tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong và quy tắc ứng xử của CBCS, nhất là lực lượng trực tiếp làm việc với dân. Đơn vị đẩy mạnh số hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả nhóm Zalo an ninh, hệ thống camera giám sát và tuyên truyền người dân sử dụng VNeID trong giao dịch hành chính. Công an xã đồng thời tăng cường tuần tra, bám sát địa bàn, phát huy lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và giải quyết mâu thuẫn trong Nhân dân từ sớm, từ xa. Khi "Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất" được chuyển thành những việc làm cụ thể mỗi ngày, phong trào "Ba nhất" sẽ tiếp tục trở thành động lực để Công an xã Tân An nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, giữ vững bình yên từ cơ sở.