ANTD.VN - Hãng thông tấn Iran đưa tin lực lượng nước này đã đánh trúng trận địa HIMARS Mỹ ở Kuwait, phá hủy một số bệ phóng.

Fars News, hãng thông tấn có liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 12/7 đưa tin lực lượng này đã triển khai máy bay không người lái để tấn công các bệ phóng HIMARS Mỹ tại Kuwait khi họ "đang chuẩn bị khai hỏa vào lãnh thổ Iran". Hãng thông tấn Iran tuyên bố 3 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tập kích.

Theo Fars News, Iran còn phóng 3 tên lửa nhằm vào tổ hợp dầu khí Al Mina ở tỉnh Ahmadi, cùng vị trí Mỹ triển khai bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS. Ngoài ra, lực lượng Iran còn nhắm tới mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain, Qatar, Jordan và Oman trong các cuộc tấn công cùng ngày.

"Không có báo cáo nào về thương vong của binh sĩ Mỹ tại khu vực, tất cả đều an toàn", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, cho hay. Tuy nhiên, CENTCOM không đề cập thông tin các tổ hợp HIMARS bị Iran tập kích.

Iran tuyên bố tập kích tổ hợp HIMARS Mỹ ở Kuwait

Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết 3 đồn kiểm soát biên giới ở phía bắc và một dàn khoan dầu, thuộc sở hữu của Công ty Dầu khí Kuwait, đã bị hư hại trong vụ tấn công bằng "máy bay không người lái (UAV) thù địch", nhưng không nêu quốc gia triển khai phi cơ. Một công nhân bị thương và đang được chăm sóc y tế.

Giới chức Kuwait không đề cập thông tin UAV tấn công đơn vị HIMARS Mỹ. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Kuwait cho biết các lực lượng nước này đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ, thực hiện "mọi biện pháp và hành động phòng ngừa cần thiết để duy trì an ninh quốc gia, an toàn lãnh thổ".

Iran tuyên bố tập kích tổ hợp HIMARS Mỹ ở Kuwait

HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, được Mỹ phát triển từ tổ hợp M270. Mỗi xe phóng HIMARS được biên chế kíp vận hành ba người, có thể mang 6 rocket cỡ nòng 227 mm hoặc một tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS có tầm bắn 300 km.

Các khẩu đội HIMARS Mỹ triển khai ở Kuwait đã tập kích hàng loạt mục tiêu ở Iran trong chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng, sử dụng đạn ATACMS và Tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM) mới được phát triển.