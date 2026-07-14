10 nước châu Âu lập liên minh lá chắn chống tên lửa đạn đạo

ANTD.VN - Tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Thủ đô Paris, Pháp ngày 13-7, lãnh đạo 9 quốc gia châu Âu và Ukraine đã ký tuyên bố chung thành lập Liên minh Phòng thủ tên lửa đạn đạo, mở đường cho việc xây dựng một mạng lưới đánh chặn tích hợp quy mô lớn.

Hỏa hoạn tại một tòa nhà dân cư sau cuộc tấn công của Nga vào Zaporizhzhia, Ukraine tối 13-7-2026

Theo thông báo được Phủ Tổng thống Pháp công bố, liên minh an ninh mới này gồm các nước: Pháp, Anh, Đức, Italy, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Ukraine.

Các nhà lãnh đạo khẳng định liên minh này mang tính chất "phòng thủ thuần túy", được kích hoạt trước mối đe dọa ngày càng lớn từ các loại vũ khí đạn đạo thế hệ mới, biến năng lực đánh chặn trở thành yếu tố cốt lõi đối với an ninh của châu Âu.

Tuyên bố chung nhấn mạnh việc bảo vệ không phận lục địa hiện nay đòi hỏi một kiến trúc phòng thủ tên lửa tích hợp đồng bộ, có khả năng răn đe và bẻ gãy các mối đe dọa tập kích trong tương lai.

Kế hoạch này hướng tới việc kết nối hệ thống radar và đồng bộ hóa các tổ hợp tên lửa đánh chặn của các nước thành một lưới lửa thống nhất.

Động thái thiết lập liên minh lá chắn tên lửa này được công bố ngay trong khuôn khổ cuộc họp do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, nhằm thảo luận về việc tăng cường viện trợ quân sự và củng cố khẩn cấp hệ thống phòng không cho Ukraine trước các đợt không kích dồn dập.