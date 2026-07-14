Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ phá hủy Núi Pickaxe của Iran

ANTD.VN - Ngày 13-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tấn công Núi Pickaxe của Iran, một hệ thống đường hầm rộng lớn mà các nhà phân tích phương Tây tin rằng được xây dựng để bảo vệ những thiết bị nhạy cảm trong chương trình hạt nhân của Tehran trước những quả bom xuyên phá mạnh nhất của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

“Chúng ta sẽ phá hủy Núi Pickaxe. Hãy bảo người Iran chuẩn bị sẵn sàng. Hãy cho họ biết chúng ta sắp đến, được chứ? Họ chẳng thể làm gì được đâu”, ông Trump nói với người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt.

Được biết đến với tên gọi Kolang Gaz La, địa điểm này đã được xây dựng từ khoảng năm 2020, bao gồm nhiều hệ thống đường hầm được khoét sâu vào một ngọn núi phía nam Natanz.

“Chúng tôi đang theo dõi sát sao và không thấy hoạt động nào ở đó. Tình hình hạt nhân của họ không tốt. Mỗi khi nghe nói về nó, Mỹ lại cho nổ tung. Vì vậy, họ không thích nói về nó. Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ tấn công Pickaxe trong thời gian tương đối sớm thôi”, ông Trump nói.



Ảnh vệ tinh cho thấy toàn cảnh tổ hợp đường hầm tại khu phức hợp Núi Pickaxe ở Natanz. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố đã “bắt đầu tiến hành đêm tấn công thứ ba liên tiếp”, với những vụ nổ lớn được ghi nhận trên nhiều khu vực của Iran.

Washington cũng sẽ khôi phục lệnh phong tỏa các cảng của Iran và cấm tàu ​​thuyền thuộc sở hữu của Iran hoặc khách hàng của nước này đi qua.