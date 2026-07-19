Cựu Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

ANTD.VN - Ngày 19-7, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) thông báo đang tiến hành điều tra ông Ouyang Weimin, cựu Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB), do nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật.

Một chi nhánh Ngân hàng Phát triển Trung Quốc tại Bắc Kinh

Trong thông báo ngắn gọn đưa ra cùng ngày, CCDI và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc không công bố chi tiết các sai phạm cụ thể của ông Ouyang Weimin.

Theo Chinadaily, ông Ouyang Weimin bắt đầu sự nghiệp và vào Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1986. Phần lớn thời gian đầu sự nghiệp của ông gắn liền với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Trung Quốc vào năm 2019, ông Ouyang Weimin từng giữ chức Phó Tỉnh trưởng Quảng Đông - một trong những trung tâm kinh tế đầu tàu của Trung Quốc. Ông Ouyang Weimin rời ghế Chủ tịch CDB vào năm 2023.

Được thành lập vào năm 1994, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc là định chế tài chính phát triển do nhà nước cấp vốn và sở hữu, chịu sự giám sát trực tiếp của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc.

Nhiệm vụ chính của ngân hàng này là hỗ trợ phát triển kinh tế tại các ngành công nghiệp mũi nhọn và các khu vực kém phát triển của Trung Quốc.