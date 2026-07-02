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Liều lĩnh trèo lên đỉnh tòa nhà chọc trời ở New York để cầu hôn, cặp đôi người Nga bị bắt

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Mai Phương

ANTD.VN - Một cặp đôi người Nga đã bị bắt giữ sau khi liều lĩnh trèo lên tòa tháp Empire State và thực hiện màn cầu hôn trên đỉnh tòa nhà biểu tượng ở New York, Mỹ.

Đoạn video vụ việc

Màn cầu hôn mạo hiểm này diễn ra vào khoảng trưa 1-7, thu hút sự chú ý của người dân New York ở bên dưới. Các video và hình ảnh được đăng tải trực tuyến cho thấy cặp đôi mặc đồ đen ngồi trên cột ăng-ten của tòa nhà Empire State ở độ cao khoảng 422m phía trên khu Midtown.

Cặp đôi sau đó được xác định là Angela Nikolau, 33 tuổi, và Ivan ‘Vanya’ Beerkus, 32 tuổi. Họ đã trèo xuống một bệ thấp hơn, nơi Beerkus dường như quỳ xuống và cầu hôn. Sau khi dành khoảng nửa giờ trên đỉnh tòa tháp, hai người trèo xuống và bị các sĩ quan Sở Cảnh sát New York bắt giữ. Theo truyền thông Mỹ, họ phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm trộm cắp và xâm phạm trái phép.

Cặp đôi này từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu “Skywalkers: A Love Story” của Netflix năm 2024, kể về những pha mạo hiểm mà họ thực hiện ở nhiều quốc gia.

Ban quản lý tòa nhà Empire State cho biết đã phối hợp với Sở Cảnh sát New York giải quyết vụ việc an toàn và không có mối đe dọa nào đối với công chúng. Tòa nhà đã tận dụng vụ việc này để quảng bá gói dịch vụ cầu hôn hợp pháp dành cho các cặp đôi trên đài quan sát của mình, với giá khởi điểm từ 1.000 USD - mà không lo nguy cơ phạm tội hình sự.

Theo RT

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Từ khóa:

#Empire State #tòa nhà chọc trời #New York #cầu hôn

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