Mỹ ký thỏa thuận xây dựng Đại sứ quán thường trực tại Jerusalem

ANTD.VN - Ngày 1-7, Israel và Mỹ đã ký thỏa thuận về việc phân bổ đất cho trụ sở thường trực tương lai của khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel vào tháng 12-2017 và chỉ đạo chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến thành phố này

Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar và Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee đã ký thỏa thuận tại buổi lễ được tổ chức ở Bộ Ngoại giao Israel, với sự tham dự của Thị trưởng Jerusalem Moshe Lion.

Thỏa thuận này khởi động quá trình chuyển Đại sứ quán Mỹ từ vị trí hiện tại đến một khu phức hợp thường trực mới được xây dựng ở Jerusalem. Nó chính thức hóa quyết định của nội các Israel về việc phân bổ khu phức hợp Allenby cho dự án và đánh dấu một cột mốc khác trong quá trình bắt đầu từ tháng 12-2017, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và ra lệnh di dời Đại sứ quán đến đó.

Ông Sa'ar gọi việc ký kết là “một cột mốc khác trong liên minh vững chắc giữa Israel và Mỹ”, nói rằng động thái này xây dựng và củng cố hơn nữa quyết định ban đầu của ông Trump cho các thế hệ mai sau. Ông nói thêm rằng thỏa thuận này không chỉ đơn thuần là việc phân bổ đất đai, mà còn là “sự công nhận lịch sử và tuyên bố về tương lai chung của chúng ta”.

Trong khi đó, Đại sứ Huckabee nói rằng đây là một khoảnh khắc lịch sử khác trong quan hệ Mỹ-Israel, cho biết Mỹ sẽ xây dựng một khu phức hợp Đại sứ quán mới, ấn tượng để củng cố điều mà ông gọi là “quan hệ đối tác quan trọng và không thể thay thế” giữa hai nước.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel vào tháng 12-2017 và chỉ đạo chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến thành phố này. Tuy nhiên, các hoạt động của Đại sứ quán vẫn được bố trí tại nhiều địa điểm khác nhau ở Jerusalem, cho đến khi tìm được vị trí phù hợp để xây dựng trụ sở thường trực.

Jerusalem là một trong những thành phố lâu đời nhất thế giới, tọa lạc tại vùng núi Judaean. Đây là vùng đất vô cùng linh thiêng đối với ba tôn giáo lớn: Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo. Cả Israel và Palestine đều tuyên bố thành phố này là thủ đô của mình.