An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thế giới

Nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản gặp nhà báo bị Nga giam giữ

0 bình luận
Mai Phương

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, hôm 26-10, nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Nga đã gặp nhà báo của tờ Hokkaido Shimbun Press, sau nhiều lần yêu cầu về tiếp xúc lãnh sự.

gap.jpg
Nguồn: NHK

Nhà báo này bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt giữ tại Sakhalin thuộc vùng Viễn Đông vào ngày 13-10 với nghi ngờ hoạt động gián điệp. Người này đang làm việc tại phân xã Yuzhno-Sakhalinsk của tờ báo nói trên.

Tokyo đã tiến hành các cuộc trao đổi cấp chuyên viên với Moscow nhằm thúc đẩy tiếp xúc lãnh sự theo quy định trong thỏa thuận song phương. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong cuộc gặp lãnh sự, nhân viên Đại sứ quán đã xác nhận được nhà báo không gặp vấn đề về sức khỏe. Bộ đang yêu cầu Nga lập tức trả tự do cho nhà báo.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng cho biết sẽ tiếp tục làm hết khả năng để bảo vệ ông, đồng thời kêu gọi Moscow đảm bảo các yếu tố nhân đạo cũng như đối xử công bằng và thỏa đáng.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhấn mạnh rằng Chính phủ nước này không tiến hành các hoạt động gián điệp tại Nga.

Trước đó, hôm 22-10, Đại sứ quán Nhật Bản tại Nga cho biết, một nhân viên Đại sứ quán đã đến khu tạm giam ở Moscow, nơi nhà báo nói trên đang bị giam giữ, và chuyển vào nhu yếu phẩm. Theo Đại sứ quán, đây là lần đầu tiên nhu yếu phẩm được chuyển vào kể từ khi công dân Nhật Bản nói trên bị bắt.

Theo NHK

Tin liên quan

Từ khóa:

#Đại sứ quán Nhật Bản tại Nga

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng